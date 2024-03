García Linera afirma que Evo perdió habilidad para sumar y rearticular y eso lo está “aislando”

El exvicepresidente señala que hay una falta de presencia en las laderas y calles de La Paz, que es la que define una elección nacional.

eju.tv / Video: DTV

Lidia Mamani / La Paz

Evo Morales perdió la habilidad de sumar, rearticular y la defensa que está encarando actualmente ante los ataques políticos, principalmente del Gobierno nacional, lo está aislando, consideró anoche el exvicepresidente Álvaro García Linera. Incluso dijo que, actualmente el exmandatario debería estar retomando las calles, principalmente de La Paz, que es el que define una elección general, con miras al 2025.

“Creo que la defensa que él hace, en vez de aumentar el apoyo, lo está aislando, él sigue siendo el líder social y político más importante de Bolivia y lo seguirá siendo la década que viene adelante, pero está claro que la habilidad política para sumar y para articular y crecer en la adversidad que tuvo en 2001 o 2005, la ha perdido y no está viviendo su mejor momento y mi esperanza es que recupere esa habilidad para convertirse en el presidente del Estado”, señaló en una entrevista con el periodista de DTV.

Afirmó que actualmente se está encasillando y está rompiendo vínculos que podrían votar por él y en vez de sumarlos, los está alejando, comenzando por el departamento de La Paz, afirmó que, no se olviden que la política se define en La Paz y eso es algo que Evo lo está dejando de lado.

Mencionó que, El Alto votó por él, pero no restableció el vínculo y es algo que le preocupa, le preocupa que no esté en los barrios, en el Distrito 8, Distrito 12, que no esté en las calles y que espera que lo haga, ya que aún falta un año para las elecciones generales del 2025.

“Hoy por hoy muestran a un Evo que no está irradiando, sino que está comprimiéndose. Falta la presencia de Evo en las laderas, en los distritos de El Alto, más presencia en las provincias más influyentes paceñas. La Paz es decisorio, si usted gana en La Paz, saca el 25 o 30% en Santa Cruz y la mitad en Cochabamba, listo ya tiene la elección nacional. La Paz seguirá teniendo una o dos décadas hasta que la configuración demográfica se modifique de manera sustancial”, comparó García Linera.

Por ejemplo, citó que la presencia de los políticos en La Paz ahora está ausente, “Carlos Mesa no conoce más allá a seis calles de la redonda de su casa; Manfred (Reyes Villa) conoce la plaza Murillo y el aeropuerto y Evo conocía La Paz y lo dejó, tiene que volver a caminar”.

Situación política actual

Ante la pregunta de cómo ve la situación por el que está pasando Evo, Linera respondió que Morales tiene muchos problemas que lo están cercando, está ante el riesgo de perder la sigla del MAS, ya que el Tribunal Supremo Electoral le dio hasta mayo para realizar un nuevo congreso, y también está su posible deshabilitación, algo que le parece injusto.

“El segundo problema que enfrenta Evo, para el Gobierno y para el TSE, que obedece a Evo, ya no puede ser candidato, también me parece un hecho injustificable, a Evo no se le gana prohibiéndole competir, a Evo se le gana en la cancha y el Gobierno lo está haciendo, entonces Evo corre el riesgo que le quiten el partido y que lo inhabiliten”, analizó.