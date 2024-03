Hugh Grant reflexionó sobre su incursión en la política: «Hay que ser muy valiente»

El actor aprovechó la ocasión de su participación en la serie “El régimen” de HBO para compartir sus experiencias en el ámbito de la política

“Lo interesante fue el abuso que llegó desde la derecha. Nunca sé si son reales o si son bots. Pero son buenos”, contó. “ Ya me había pasado antes durante la campaña de Hacked Off, pero esto era realmente extremo e impactante y amenazante para la propia familia. Así que veo que hay que ser muy valiente o estar loco para dedicarse a la política en la era digital ”, admitió.

El reconocido actor Hugh Grant contempló en algún momento la posibilidad de incursionar en el ámbito político, aunque admitió encontrar desalentador el panorama actual para lograr cambios significativos bajo las condiciones actuales. Durante una entrevista con Entertainment Weekly , Grant, quien ha sido notoriamente activo en campañas contra la prensa sensacionalista británica y ha interpretado a políticos en películas como Realmente amor y A Very English Scandal , compartió sus reflexiones al respecto.

Grant considera necesaria una gran valentía o locura para dedicarse a la política hoy en día debido al abuso digital. (Créditos: DANIEL LEAL/Pool via REUTERS)

Además, recalcó su experiencia personal en la última elección general en el Reino Unido en 2019, donde lideró una campaña de votación táctica sin éxito, enfrentando una oleada de críticas, especialmente de sectores conservadores. “Hice campaña en algunas circunscripciones marginales para quien fuera el rival más cercano al candidato conservador. La verdad es que me fue muy mal. Perdimos en todas las circunscripciones”, recordó el también productor de 63 años de edad.

El actor reveló también la influencia de su familia política, en particular la madre de su esposa Anna Elisabet Eberstein, quien ocupó un lugar prominente en el Parlamento sueco y le aconsejó contra la idea de adentrarse en la política dada la naturaleza comprometida de la labor. “La política no me interesó en absoluto hasta que tuve unos 50 años. Pasé mucho tiempo en la Cámara del Parlamento presionando a los políticos y llegué a conocerlos de cerca y a ver qué especímenes tan raros eran o en qué se habían convertido a lo largo de sus carreras”, explicó.