Estudiante de 21 años vive con un insoportable «trastorno de excitación genital persistente»

Durante un examen, los médicos descubrieron que Scarlet tenía muchas otras complicaciones, incluida una vagina duplicada.

Fuente: The Sun

Estados Unidos.-

Una estudiante ha contado la realidad de vivir con una condición insoportable que la deja permanentemente excitada. Scarlet Kaitlin Wallen tenía apenas seis años cuando comenzó a sentir un intenso y constante hormigueo en sus genitales.

Más tarde le diagnosticarían un trastorno de excitación genital persistente (PGAD), una afección que provoca una excitación incontrolable.Los investigadores estimaron que puede afectar al uno por ciento de la población , aunque no todos los síntomas son muy graves.

La joven de 21 años sólo ha tenido unos pocos días sin dolor, lo que la ha impedido trabajar o estudiar a tiempo completo. Pero con tratamientos y cirugías en desarrollo todo el tiempo, Scarlet tiene la esperanza de poder tener «una vida sin PGAD» algún día.

Incluso le extirparon algunos de los nervios genitales en un intento de aliviar el dolor. Scarlet, una mensajera a tiempo parcial y estudiante de arte de Rhode Island, EE. UU., dijo: «He estado experimentando dolor desde que tengo uso de razón. Mi vulva ardía constantemente; era como si estuviera naturalmente excitada pero no lo quería.

«Hay dolor en los nervios, no es deseado y no hay placer. Tengo la esperanza de poder tener una relación sexual indolora durante mi vida».

‘Quemando insectos bajo mi piel’

Los primeros recuerdos de Scarlet sobre PGAD comenzaron cuando tenía seis años, y eso le impediría jugar con sus amigos. Ella describió el dolor como «bichos ardientes debajo de mi piel», y como si sus genitales estuvieran en llamas.

«En mi cerebro era como si no quisiera sentir esto», añadió. «Quería jugar afuera».

Cuando llegó la pubertad a la edad de 13 años, comenzó a experimentar días aleatorios sin dolor. Pero el ardor y la excitación no deseada regresarían con fuerza después de un par de días, y Scarlet usaría deliberadamente un masaje con vapor en sus genitales para distraer la atención de la excitación no deseada.

Los productos químicos del masaje le provocarían aftas severas , pero encontró que la «delicadeza y el ardor» eran más tolerables que el dolor del PGAD. Ella dijo: «El PGAD por sí solo era insoportable y una sensación muy extraña.

«Comencé a tratar de ayudarlo con un masaje con vapor y descubrí que al menos si no me estaba tratando, el dolor que sentía me distraía. Quería que mis genitales ardieran por eso, en lugar del PGAD».

Ansiedad

El PGAD de Scarlet, junto con otras afecciones como el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), significó que se volviera solitaria cuando era adolescente.

Le costaba hacer amigos debido a su ansiedad y no podía permanecer cerca de la gente durante largos períodos de tiempo en caso de que tuviera un brote de PGAD.

Justo antes de graduarse de la escuela secundaria, en 2020, Scarlet vio a un médico por primera vez para poder asistir a la universidad sin preocuparse por su condición. «A los 18, estaba bastante segura de que mi cuerpo me estaba atacando», añadió. «Así que escribí una carta a mis padres.

«No quería decírselo cara a cara, pero la situación se estaba poniendo tan mal que ya no podía ocultárselo. Escribí que tenía un dolor nervioso continuo que ni siquiera era dolor, era peor. Les dije que era algo sobre lo que no tenía control».

Cirugía correctiva

Con la ayuda de su padre, de 54 años, un banquero de inversiones, Scarlet fue remitida a la Clínica de Medicina Sexual de San Diego en California. Su médico estaba seguro de que Scarlet estaba experimentando PGAD junto con otras disfunciones sexuales , como la disfunción sexual post-ISRS: entumecimiento en los genitales causado por los antidepresivos .

También descubrió que ella padecía otra afección: vestibulodinia neuroproliferativa congénita, lo que significa que los nervios pélvicos son hipersensibles al tacto, y Scarlet ha padecido esto desde que nació. Se cree que esto causó el PGAD.

Para descubrir la causa y el tratamiento correcto, el médico examinó a Scarlet por primera vez. Pero descubrió que ella tenía muchas otras complicaciones, incluida una vagina duplicada. Ella dijo: «Mi médico, el Dr. Irwin, me dijo que quería hacer una vestibulectomía, que es una cirugía para extirpar el tejido doloroso de la vagina.

«Pero durante el examen descubrieron que tenía un duplicado. Primero necesitaría que me quitaran el tejido bloqueado de la vagina, lo que estaba provocando que se dividiera en dos partes. Entonces, podría someterme a mi vestibulectomía».

Esperanza de una vida normal.

En febrero de 2023, a Scarlet le extirparon la pared vaginal septada y solo tardó una semana en recuperarse. Su vestibulectomía se realizó el 8 de septiembre de 2023, pero solo le extirparon partes del tejido doloroso, lo que le dio una mayor probabilidad de tener un deseo sexual «normal» en el futuro.

Y añadió: «Me dijeron que había una gran posibilidad de que no pudiera volver a sentir ningún tipo de excitación sexual natural si me la quitaran por completo, debido a mi disfunción sexual post-ISRS».

«Todavía quiero tener una relación sexual, pero actualmente mi elección es entre vivir con PGAD o estar completamente insensible. Solo tengo la esperanza de que algún día podré vivir una vida normal».