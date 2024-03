A casi un año de develarse los casos de violación y abuso sexual contra más de 80 niños de parte del cura español Alfonso Pedrajas, la Fiscalía de Cochabamba presentó la imputación formal contra ambos sacerdotes por el delito de encubrimiento.

Los sacerdotes Marcos Recolns y Ramón Alaix comparecerán el jueves ante un juez luego de que la Fiscalía de Cochabamba presentó la imputación formal contra los jesuitas. El delito por los que se los acusa es de encubrimiento vinculado al delito de abuso deshonesto cometido por el cura pederasta Alfonso Pedrajas Moreno (+).

Los españoles Recolons y Alaix son acusados por encubrir durante décadas los delitos de Pedrajas, fallecido en 2009. El cura abusó a al menos 85 menores de edad, la mayoría del colegio Juan XXIII de Cochabamba. El mismo Pedrajas dejó escrito detalles de los delitos que cometió en un diario, develado por el diario español El País.

Tanto Recolons como Alaix aparecen en los escritos de Pedrajas como dos de los siete altos cargos de la Compañía de Jesús que le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras jesuitas, más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”, dice una parte del documento de imputación de la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitó las medidas cautelares contra los dos imputados por “peligro de fuga”, “peligro efectivo para las víctimas” y por posible “obstaculización judicial”.

El diario del cura pederasta Pedrajas es instrumento de prueba fundamental para la Fiscalía, cuya “autenticidad está respaldada por los testimonios de las víctimas y el trabajo de investigación realizado en España”, cita otra parte del documento de imputación.

VÍCTIMAS

Al menos 15 víctimas se sumaron a las denuncias ante las autoridades que investigan el caso. A pesar de que pasaron más de tres décadas, las pericias psicológicas realizadas a las víctimas develan que éstas aún sienten “temor, impotencia y afectación emocional”.

Ante ese panorama varias víctimas solicitaron formar parte de los programas de protección de testigos.

“El padre Alfonso Pedrajas me ha tocado todo. Creo que hasta su dedo me ha metido al ano. Ha sido una de las experiencias más traumáticas que he tenido en mi vida”, señala una parte de la declaración de una víctima.

Gran parte de las denuncias están apoyadas por informes psicológicos redactados por especialistas de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Lea también: Envían a la cárcel al censista acusado de abuso sexual

Una de las conclusiones generales sobre estas declaraciones es que, “pese al tiempo transcurrido de la comisión de los hechos de agresión sexual, los mismos presentan inestabilidad emocional, afectando actividades cotidianas, presentando desgaste mental, sentimientos de soledad, culpa, remordimiento, preocupación somática y sexual”.

IMPUNIDAD

La Fiscalía también subraya la impunidad con la que Pedrajas agredía a los menores de edad, lo que era “un secreto a voces” en varios centros de la orden.

“Se ha evidenciado que algunas víctimas de las agresiones sufridas por parte de Alfonso Pedrajas lograron comunicar a los provinciales sobre la conducta desplegada por Alfons Pedrajas, quienes, no obstante, de tener la obligación de indagar al respecto, ya que se trataban de víctimas menores de edad, no adoptaron ningún tipo de acción de protección”, dice otro fragmento del documento.

Según una nota de prensa de El País, publicada este miércoles, en su diario Pedrajas describe este encubrimiento de Alaix y Recolons en varias ocasiones. En febrero de 2008, escribe “Otra reunión-homenaje que estaba planificada en La Paz la suspendimos a última hora. Alguien había insistido en la vieja denuncia a Ramón (Alaix, por entonces provincial de la orden),

Ramón se asustó. Incluso habló de enviarme a España. Lo frené como pude y hasta ahora no me ha dicho nada de lo que se comprometió: hablar con el interesado de nuevo y pedirle perdón”. Sobre estas declaraciones la Fiscalía concluye: “Es evidente que Ramón Alaix tuvo pleno conocimiento de los actos que realizaba Alfonso Pedrajas”.

La audiencia del jueves está programada para las 10.00. Los sacerdotes Ramón Alaix, de 81 años de edad, y Marcos Recolons, de 83, fueron notificados.

“Se conoce que ambos están en la Casa Esperanza de Cochabamba”, señaló Lima.

Las víctimas acudirán a la audiencia y exigirán justicia.