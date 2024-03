Fuente: Unitel

El gobernador beniano, Alejandro Unzueta, rechazó las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, quien señaló que el departamento cruceño perderá 500 mil hectáreas en favor de Beni.

”Decirles que Piso Firme (una de las comunidades en disputa) siempre fue y será beniano. Desde el barrancón Bella Vista hasta la Cachuela Chapacura”, dijo a tiempo de cuestionar que con el mapa de territorio que muestran las autoridades de Santa Cruz le cercenarían territorio a Beni, como el Cerro San Simón y las comunidades San Remanso.

Por su parte, este miércoles, Matkovic ratificó su denuncia de que el departamento cruceño pierde 500.000 hectáreas en favor de Beni pese a que se está a poco más de dos semanas del Censo de Población y Vivienda 2024, fijado para el 23 de marzo. Además, aseguró que la población de esa zona históricamente ha votado para elegir autoridades cruceñas.

Este miércoles, también el Gobierno nacional ratificó que las 500.000 hectáreas en disputa antes fueron censadas como parte de Santa Cruz y ahora serán contadas en Beni.

Por su parte, Unzueta indicó que en 2021 mandaron una misiva al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para poder delimitar el tema en el marco de hermandad y como resultado de esto ya se tiene un decreto que especifica el tema de límites.

Agregó que este año Beni envió una comisión con técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para sentar territorialidad en la zona y definir la logística con miras al censo. “No fuimos a desalojar ni nada”, dijo.

Pese a sus declaraciones, Unzueta reconoció que las necesidades de la población de Piso Firme, hasta en un 90%, siempre fueron cubiertas por Santa Cruz a través del municipio de San Ignacio de Velasco, situación que atribuyó a la vinculación caminera que tiene la comunidad con la zona urbana del municipio cruceño. “Lo agradecemos”, dijo de forma tranquila.

Según Unzueta, este tema de territorio ya está cerrado y convocó a las autoridades cruceñas a no pelear pues “todos son bolivianos”. “No hay mucho que hacer en el tema de límites, hay leyes. Suficiente, no hay por qué pelear”, sostuvo al dirigirse a las autoridades cruceñas.

La declaración de Unzueta fue este miércoles desde Sucre, hasta donde llegó el gobernador de Beni para presentar un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra un tema de territorialidad de Beni y Cochabamba, que favorecería al último departamento.