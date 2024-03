Viceministro de Autonomías politiza el censo y enfrenta a departamentos

Gobiernos Departamentales y Municipales con conflictos de límites deben recurrir al Viceministerio de Autonomías para encontrar una solución hasta el 15 de mayo.

Fuente: Prensa CC

El Presidente de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías, Diputado Aldo Terrazas de Comunidad Ciudadana, informó que durante la Petición de Informe Oral al Director del INE, se aclaró que tanto los Gobiernos Departamentales como Municipales deben solucionar sus conflictos limítrofes hasta el 15 de mayo, mediante el Viceministerio de Autonomías, y esta información debe ser remitida al INE para la correcta distribución de los datos que se obtenga en el CENSO, por lo que censuró que el Viceministro de Autonomías politice el CENSO, al no realizar su trabajo y brindar soluciones.

Terrazas señaló que como los datos del Censo son muy importantes para conocer ingresos y obligaciones que tendrán los Departamentos y Municipios, según cantidad de población que contabilicen, existe una susceptibilidad por parte sus entidades gubernamentales y aparecen los conflictos limítrofes por la cartografía,

El Legislador manifestó, que según se informó en la Petición de Informe Oral, los problemas limítrofes no son un problema del INE, ya que el CENSO solo es de población y vivienda, “la realidad es que el Viceministerio de Autonomías no ha hecho su trabajo” y politiza estos conflictos en vez de dar solución limítrofe a los diferentes lugares, por lo que se convocará al Viceministro de Autonomías para que aclare en la Comisión por qué no se realizó el trabajo correspondiente para definir oportunamente los límites, sentenció.