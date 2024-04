Abril: De la ausencia de Paz al reencuentro Montes – Torres

El MAS afín al presidente Arce se apropió de la Sesión de Honor y acabó enojando al gobernador y al alcalde, que retomaron posiciones opositoras después de años sin lograr avances con el Gobierno

Semana intensa, aunque dispersa con Andrónico Rodríguez como protagonista tras patinar en sus declaraciones con la 348 y una apuesta por resolver: ¿Volverá Evo Morales de Venezuela? En la semana en la que las elecciones judiciales se han vuelto a paralizar y el gabinete de Luis Arce saca toda la artillería para cargar contra el expresidente – sobrecostes en el litio, gastos dolosos en Boyuy, además del giro que ha dado el caso del Hotel Las Américas, esta crónica la centraremos en Tarija.

No todas las efemérides departamentales se convierten en eventos políticos relevantes en todos los departamentos, pero en Tarija sí, incluso los años del interinato de Lino Condori en los que había supuestamente sintonía entre el gabinete del uno y el de Evo Morales. La de este año, de hecho, parecía sería anodina: el 5% de la votación tarijeña, equilibrada además desde que el Chaco asumió ese destino, nunca resulta apetitosa para ningún presidente, por lo que casi siempre apuestan a no perder. Cumplir el expediente protocolariamente y ya.

Lo propio Óscar Montes, el gobernador de vuelta de todo hizo campaña prometiendo pasar la página de la crispación y es exactamente lo que ha hecho, aunque si era una estrategia para lograr algún tipo de mejor trato del gobierno ha fracasado estrepitosamente. Básicamente en Tarija se aplica religiosamente el “no hay plata” de Milei desde hace ya un lustro y el reconocimiento de la crisis interna ya cumple una década. Así, la gobernación trata de gestionar exitosamente los programas, no licita y apenas reclama mientras que el Gobierno concurre con las alcaldías amigas para entregar obras de alcance hiperlocal – enlosetados, viviendas, etc., – y apenas pasa de concretar “estudios de preinversión” para tal o cual proyecto. De hecho en Tarija se ha inventado una nueva categoría: el inicio de las gestiones para concretar financiamiento para estudios de preinversión, que anteceden al propio estudio de preinversión en modo licitación, adjudicación, estudio a diseño final, piedra fundamental, etc., y que aunque básicamente consista en hacer una llamada, ya aparece en las memorias de actividad.

Dos no pelean si uno no quiere, y en este caso lo del pasado domingo en el Teatro de la Casa de la Cultura lo dejó claro. El MAS de Arce se tomó muy en serio la Sesión de Honor de la Asamblea, pero en clave interna. Pretendía que fuera un acto de sometimiento absoluto al presidente, con muchos aplausos y pocas disonancias y que dejara muy en claro entre los simpatizantes, que no hay alternativa posible dentro de MAS, un mensaje con alto calado en un partido que desde 2005 siempre tuvo más funcionarios que militantes en Tarija.

La cuestión es que tanto esmero le puso el equipo de la Cancillería que “se robó” el protocolo de una sesión que correspondía a la Asamblea Legislativa que acabó enojando a los presentes y Montes y Torres vieron la oportunidad y sacaron colmillo: plantón al presidente y titulares recolocando a ambos, sobre todo al gobernador, en el bando de los opositores legitimados, pues no todos los que más hablan plantan al presidente, mientras que a los del MAS de casa les deja un papelón importante y peor con el post de despedida en formato “qué viaje tan emocionante por esta tierra exótica”, como criticaron algunos analistas.

¿Reunificación de Unidos?

El gobernador solucionó el asunto compareciendo en la Sesión de Honor del Concejo Municipal, que se celebra el mismo día del desfile y que evidentemente se revitalizó con este acto.

También sirvió para limar asperezas en el plano interno. Montes y Torres pactaron presentarse bajo el mismo nombre en 2021, pero más allá de algún intercambio de nombres y espacios en las listas legislativas, nunca hubo una voluntad de compartir la gestión, y así se han ido generando choques por asuntos muchas veces figurativos: el protagonismo en la Expo, en la planta de Tratamiento, etc., aunque de fondo también existían sospechas cruzadas, sobre todo en función de los intereses del tercer socio en cuestión, el Camino al Cambio de Mauricio Lea Plaza, Reina Vaca y Mario Cossío, que también están viendo con buenos ojos el Gobierno Municipal para el futuro.

Quedan dos años de gestión. Las estrategias ya están desplegadas. Veremos pronto quién sostiene la carrera.

Rodrigo Paz, el gran ausente

Enfrentado con el Gobernador Óscar Montes, distante del alcalde Johnny Torres y sin otro apoyo local orgánico o institucional, el primer senador de Tarija, Rodrigo Paz, decidió hacer “mutis por el foro” y no comparecer en la celebración de la Independencia del departamento por el cual ejerce representación en el Senado.

Paz no ha explicado el motivo de su ausencia y su silencio en redes sociales también ha sido sintomático en estos días.

A pesar de eso, Rodrigo Paz sigue figurando entre los posibles candidatos a configurar un binomio de carácter opositor para la próxima elección de 2025. Lo que sí está descartado es la posibilidad de que retorne a Tarija a pugnar por algún cargo electo.

Fuente: El País / Tarija