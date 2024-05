Amistosos para la Verde confirmados: México, Ecuador y Colombia

El combinado nacional jugará contra México el 31 de mayo en Chicago, ante Ecuador el 12 de junio en Philadelphia y luego se medirá ante Colombia el 15 del mismo mes en Connecticut, Estados Unidos.

Estos dos últimos encuentros, programados con menos de 72 horas de diferencia, serán cruciales para el equipo dirigido por el brasileño Antonio Carlos Zago, quien busca afinar la estrategia y evaluar el desempeño de sus jugadores antes del torneo continental.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) había confirmado en primera instancia el partido ante México como preparación para la Copa América. Sin embargo, la necesidad de un segundo y tercer encuentro llevó a la FBF a buscar un rival adicional.

El seleccionador boliviano mencionó que para el partido ante México quizás se lleve a un equipo alterno, o al menos no será una selección completa. Always Ready y The Strongest tienen partidos de Copa Sudamericana y Libertadores durante esa semana, así que los jugadores de esos equipos aparecerán para los dos últimos amistosos.

Bolivia debutará en el grupo C de la Copa América el 23 de junio contra Estados Unidos, seguido de enfrentamientos el 27 de junio contra Uruguay y el 1 de julio frente a Panamá en la fase de grupos del torneo.