En los últimos días, el precio de la mayonesa Kris, que produce Industrias Venado, subió de precios en Bs 10 el kilo. El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor pedirá un informe para conocer las causas de la elevación del valor del producto.

El viceministro Jorge Silva lamentó el incremento del precio de algunos productos nacionales y afirmó que no existen razones para el alza porque afecta al bolsillo de la población.

“Vamos a solicitar un informe a la empresa para solicitar la estructura de costos y que fundamenten y que puedan sostener el incremento de precios”, anunció el funcionario.

Silva calificó de abusivo y arbitrario el incremento del precio de la mayonesa Kris porque, en su criterio, no existe fundamentos para elevar el costo.

Incremento

“Hay precios de productos bolivianos que no debieran incrementar el precio porque no hay ninguna razón, los insumos que están vinculados al dólar, que es el pretexto de algunos empresarios dentro de la estructura de costo, no representa a veces ni el 10%, por lo tanto, no existe justificativo para que productos bolivianos incrementen el precio”, añadió.

También cuestionó que la compañía comercialice ese producto con un peso menor al que indica en sus envases. “Hemos podido evidenciar que señalan 980 centímetros cúbicos y en realidad es 950, es decir le están robando al consumidor”, dijo a los periodistas tras un recorrido por los centros de abasto.

Respecto a otros productos de la canasta familia, como el tomate, la papa, cebolla, carne de pollo, entre otros, Silva corroboró que están bajando de precio paulatinamente; es que se incrementa el costo de acuerdo con la época del año.