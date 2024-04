Arcistas quieren apresurar la renovación del MAS en Tarija

Pilar Lizárraga, afín al ala evista, quien en otrora desconocía al dirigente departamental, Carlos Acosta, ahora aseguró que éste es el único que tiene potestad para llamar a un congreso departamental

El Movimiento al Socialismo (MAS) ha vuelto a hacer bulla en Tarija. La ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Julia Ramos, ha confirmado para el 27 de abril un congreso departamental para elegir a la nueva directiva del partido azul, sin embargo, desde el bloque evista la tildaron de “avasalladora” y le recordaron que no tiene potestad para convocar a un evento de esta magnitud. Aseguran que el único autorizado es Carlos Acosta, hasta ahora el representante de la dirección departamental del instrumento político.

Argumentos arcistas

Ramos, que desde tiempo atrás se ha identificado con el bloque arcista, confirmó que el sábado 27 de abril se desarrollará un congreso departamental, donde se prevé la participación de todas las organizaciones sociales “comprometidas” con el trabajo del instrumento político.

La dirigente de las Bartolinas mencionó que el estatuto del MAS es claro al establecer que la gestión de las direcciones departamentales es de dos años. Sin embargo, el supuesto representante departamental, Carlos Acosta, ya lleva más de seis años en este cargo, desde que fue elegido en 2018.

“Automáticamente ya cuando cumples tu gestión, qué se tiene que hacer, un nuevo congreso, si no lo ha hecho, entonces deja de ser representación”, expuso Ramos, a tiempo de confirmar que en este congreso se conformará un nuevo comité ejecutivo del MAS Tarija.

Al ser consultada sobe qué organizaciones van a participar de este congreso departamental, Ramos detalló que estarán representantes las Bartolinas, Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Interculturales, Central Obrera Departamental (COD), juntas vecinales, entre otras organizaciones.

Frente a la dualidad de dirigencias que han surgido en este último tiempo, se consultó cómo se identificará a quienes tienen la representación legítima de cada organización. Ramos recalcó los dirigentes deben organizarse para llegar al congreso con una estructura firme.

“Todos queremos trabajar en este proceso, como lo hemos hecho antes, no se obliga, no vamos a amenazar, no faltamos el respeto, al menos nosotras como Bartolinas así lo hemos llevado y así lo vamos a seguir haciendo, debatiendo con las mismas personas y estoy seguro que muchos dirán está bien o está mal”, expuso.

Ramos confirmó que tanto Acosta, como otros dirigentes a nivel nacional, debe presentar un informe de rendición de cuentas sobre los aportes que ha manejado.

Evistas responden

Sobre este tema, inicialmente El País buscó contactar al aún representante del MAS en Tarija, Carlos Acosta, sin embargo, el dirigente evitó referirse sobre el tema.

Pero, Pilar Lizárraga, representante de una de las direcciones paralelas del MAS Cercado, lamentó que gente que ha estado fuera del instrumento político “por temas legales” ahora haya vuelto con una saña y necesidad de vengarse de su propia clase.

“No se puede explicar cómo una propia campesina puede ir en contra de un sujeto histórico, me refiero al pueblo, para poder defenestrar algo que ha costado siglos construir, porque esto es una acumulación histórica y que Evo Morales lo lidera a partir de ese mandato que se le ha dado en 2005, un liderazgo que ha articulado tiempos y horizontes”, expuso.

Lizárraga manifestó que estas declaraciones que ahora se emiten por medios de comunicación por parte de algunas personas, reflejan el deterioro en la ética y de una cultura política que la maneja Julia Ramos, una facción del sector campesino, que pretende asaltar el poder por la vía del manejo estatal, y que con ello ha perdido credibilidad por parte de la sociedad.

“El desgaste que han sufrido es enorme, manejan el Estado para acomodar a sus familiares, para acomodar a sus parientes y para reacomodarse ellos mismos. Pero aquí el Estatuto es claro, quien debe convocar a un congreso es la cabeza de la departamental, que es Carlos Acosta, y quien debe hacerlo en lo nacional es Evo Morales, no puede haber convocatoria por sectores y autoridades que no tienen representación ni legitimidad dentro de la estructura del MAS”, explicó.

Lizárraga pidió a Ramos explicar cómo llegó a tomar el control de las Bartolinas, presuntamente generando división en las bases, además de asumir un rol “señorial” y de venganza hacia toda la estructura orgánica.

“Esta convocatoria que están haciendo para el 27 de abril, no es legítima, la militancia no tiene que dejarse confundir. Son en realidad esfuerzos que están haciendo para llegar a su convocatoria nacional de El Alto, que tampoco goza de legitimidad”, añadió.