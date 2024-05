Montaño invita a Evo Morales al congreso de El Alto para hacer sus descargos y “salir por la puerta grande”

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, invitó nuevamente al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, al congreso del partido azul organizado por el ala arcista y que se desarrollará desde mañana hasta el domingo en el polideportivo “Héroes de Octubre”, para que pueda realizar sus informes, descargos y “salir por la puerta grande” de la dirigencia del instrumento político.

“Pedimos al compañero Evo como uno de los presidentes del MAS, a que venga a hacer sus descargos correspondientes, a hacer sus informes, porque incluso con cartas notariadas se le ha invitado al hermano Evo. Tiene la oportunidad de asistir al congreso y salir por la puerta grande”, dijo Montaño en rueda de prensa.

El ministro realizó estas declaraciones apuntando también contra la facción “evista”, también llamada radical, del partido azul, de quienes aseguró que “tienen pánico” porque se renovará tanto la dirección nacional como la directiva de la sigla.

“En democracia todo pueden pedir pues ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una desesperación, un pánico absoluto del ala evista, porque efectivamente se va a cambiar la directiva y la presidencia nacional de nuestro partido político”, dijo Montaño.

En la actualidad, la Dirección Nacional del MAS-IPSP es ocupada por el expresidente Morales, el vicepresidente del partido, Gerardo García, y el entorno de dirigentes afines al exmandatario.

Niega acarreo

Montaño descartó que haya acarreo en la repartición estatal que lidera, para llevar funcionarios al congreso de El Alto, pero aseguró su asistencia como militante del partido oficialista, para lo cual pedirá un día de vacación.

“Aquí no hay misterio, soy del MAS y no he pertenecido a otro partido. Además, los estatutos nos obligan a asistir a los congresos, a hacer caso de las instrucciones de los sectores sociales. Voy a pedir un día vacación, que es lo que corresponde”, aseguró.

En los últimos años se conoció a Montaño como el líder de los denominados “guerreros azules”, un grupo de funcionarios gubernamentales que respaldan la gestión del presidente Luis Arce.