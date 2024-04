Arias vuelve a pedir audiencia al Concejo; opositor dice que alcalde quiere Bs 1.080 MM sin fiscalización

Fuente: erbol.com.bo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, volvió a solicitar una audiencia al Concejo Municipal para presentar un plan integral de recuperación del municipio, denominado «De la Tormenta a la Esperanza», que comprende 140 proyectos generados por la reciente emergencia a causa de las lluvias.

Sin embargo, el concejal opositor Pierre Chain calificó esa propuesta como un engaño, ya que afirma que en realidad el alcalde busca obtener autorización para gestionar un crédito de 1.080 millones de bolivianos y gastar sin control, pese a que está en vigencia una Ley de Fiscalización que el Ejecutivo Municipal no la quiere reconocer.

La semana pasada, la mayoría del Concejo rechazó aprobar la orden del día para considerar el plan de recuperación. Por este motivo, el Ejecutivo Municipal, Arias, publicó la nómina de los concejales que rechazaron, entre ellos, los cinco concejales del MAS y uno de la alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo.

La tarde del pasado viernes, Arias envió una carta al presidente del Concejo, Lucio Quispe, solicitando audiencia para presentar su plan y adjuntando informes técnicos y legales que respaldan la necesidad de contratar el financiamiento.

Según el concejal Chain, en el fondo, Arias no quiere que su plan pase por la Comisión Económica porque, primero, sabe que no tiene mayoría y, segundo, sabe que sus proyectos no tienen el respaldo ni estudios técnicos.

“Lo que pasa es que el alcalde está queriendo aprovechar la supuesta necesidad de reconstruir la ciudad y por eso ha enviado un proyecto de Ordenanza solicitando autorización para iniciar operaciones de crédito público que alcanzan a 1.080 millones de bolivianos y quiere que se apruebe sin cumplir el Reglamento”, declaró el legislador edil.

Dijo que estarían dispuestos a considerar la propuesta de Arias siempre y cuando se revisen detalladamente cada uno de los proyectos para justificar el endeudamiento y no se atropelle el trabajo de los concejales con la intimidación de supuestas organizaciones sociales.