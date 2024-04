Aumento significativo de la mortalidad por cáncer tras la vacunación masiva con la vacuna ModRNA contra el COVID-19

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD.

Cuando menos hay siete mecanismos que pueden explicar cómo las vacunas de ModRNA contra el COVID-19 pueden estar relacionadas con un aumento en las muertes por cáncer.

Gio y colaboradores, observaron «aumentos estadísticamente significativos» en las tasas de mortalidad de todos los cánceres, especialmente los relacionados con el estrógeno, después de la vacunación masiva con la tercera dosis de vacuna ModRNA contra el COVID-19, según un reciente artículo (1).

El estudio, publicado el 8 de abril del año en curso reporta los hallazgos de Gio y colegas, en el que evaluaron el impacto de la pandemia de COVID-19 en las tasas de mortalidad ajustadas por edad para 20 tipos diferentes de cáncer en Japón utilizando estadísticas oficiales sobre muertes, infecciones por SARS-CoV-2 y tasas de vacunación.

Los investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente: no hubo muertes por cáncer en exceso en Japón durante el primer año de la pandemia, pero observaron un aumento en la mortalidad por cáncer coincidiendo con la vacunación masiva en los años subsecuentes .

Japón tiene las tasas de vacunación más altas y ahora está llevando a cabo vacunaciones masivas con una séptima dosis de vacuna ModRNA. Según los investigadores, después de que comenzara la vacunación masiva en 2021, hubo un aumento notable en las mortalidades por cáncer coincidiendo con las primeras y segundas dosis de la vacuna ModRNA contra Covid-19.

Tras la vacunación con una tercera dosis de vacuna de ModRNA en 2022, los investigadores observaron «mortalidades en exceso significativas» para todos los cánceres y específicamente para los cánceres sensibles al estrógeno y al receptor de estrógeno alfa (ERα), incluyendo cánceres de ovario, leucemia, próstata, labio/oral/faríngeo, pancreático y de mama. Especialmente, el cáncer de mama tenía un «déficit significativo de mortalidad» en 2020 pero cambió a una mortalidad en exceso en 2022 después de la implementación de la tercera dosis de vacunas ModRNA.

Aparte del cáncer de páncreas, que estaba aumentando constantemente antes de la pandemia, los otros cinco tipos de cáncer estaban en una tendencia a la baja. Sin embargo, los seis tipos de cáncer superaron los valores de mortalidad predichos en 2021, 2022 o durante ambos años.

Además, cuatro tipos de cáncer asociados con la mayoría de las muertes – cáncer de pulmón, colon-rectal, estómago e hígado – estaban disminuyendo antes de la pandemia de 2020. Sin embargo, la tasa de disminución se ralentizó después del lanzamiento de la vacunación masiva con ModRNA contra COVID-19.

Um exceso de muertes en los años 2020 a 2023 en comparación con lo observado en 2019, se han reportado en varios paises de Europa, Australia y USA. No se sabe la causa de esto, pero algunos autores sugieren que podría estar relacionado con la vacunación masiva con vacunas basadas en ModRNA.

Cambio Significativo en la Mortalidad en Exceso

Antes de la pandemia de COVID-19, de 2010 a 2019, los investigadores Gio y colaboradores, observaron tendencias decrecientes en la mortalidad para personas de todas las edades excepto aquellas de 90 años o más. Incluso en 2020, los investigadores continuaron viendo tasas de mortalidad decrecientes en la mayoría de los grupos de edad excepto para aquellos de 75 a 79 años.

En 2021, las tendencias comenzaron a cambiar lentamente hacia una mortalidad en exceso, que continuó aumentando en 2022 para casi todos los grupos de edad.

El estudio encontró que en 2021, hubo una mortalidad en exceso significativa para todas las causas del 2.1%, y del 1.1 % para todos los cánceres. En 2022, la mortalidad en exceso por todas las causas saltó al 9.6 % y al 2.1 % para todos los cánceres.

Según el estudio, el número de muertes por todos los cánceres fue mayor en el grupo de 80 a 84 años, de los cuales más del 90 por ciento habían recibido una tercera dosis de vacuna.

El 100 por ciento de las vacunas administradas eran de ModRNA, con la vacuna de Pfizer representando el 78 por ciento y la de Moderna el 22 por ciento.

Los investigadores dijeron que aunque la mortalidad por cáncer podría atribuirse a menos pruebas de detección de cáncer y acceso restringido a la atención médica durante los encierros obligatorios, esto no explica los aumentos significativos en la mortalidad observados para los seis tipos específicos de cáncer en 2022, cuando las restricciones al acceso a los exámenes o tratamientos contra el cáncer parecían haberse resuelto.

Estos aumentos particularmente marcados en las tasas de mortalidad de estos cánceres sensibles a ERα pueden atribuirse a varios mecanismos de la vacunación de ModRNA-LNP en lugar de la infección por COVID-19 en sí misma o la reducción de la atención del cáncer debido al confinamiento.

Stephanie Seneff, científica investigadora principal en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo que el estudio proporciona evidencia epidemiológica convincente de una conexión entre el aumento en la prevalencia de varios cánceres y la administración de múltiples dosis de vacunas ModRNA contra el COVID-19.

Se sospecha desde hace mucho tiempo de un vínculo con el cáncer de las vacunas ModRNA simplemente basado en la ciencia de la inmunología . Lo que se cree que está sucediendo, en términos generales, es que la vacuna ModRNA está causando un deterioro de la respuesta inmune innata, lo que lleva a una mayor susceptibilidad a cualquier infección, mayor enfermedad autoinmune y progresión acelerada del cáncer.

Cómo las vacunas de ModRNA contra la COVID-19 podrían vincularse con el cáncer

Se desconoce el mecanismo exacto que da origen a los cánceres relacionados con la inyecciones de ModRNA.

A continuación, se detallan siete mecanismos mediante los cuales las vacunas ModRNA contra COVID podrían contribuir al crecimiento y progresión del cáncer. Es muy probable, que diferentes mechanismos en distintas combinaciones participen de acuerdo al tipo de cáncer en particular.

Vacunas de ModRNA y Sensibilidad al Estrógeno

En el estudio de Gio y colaboradores (1), las tasas de mortalidad ajustadas por edad para los cánceres sensibles al estrógeno y al ERα aumentaron significativamente más allá de las tasas predichas, especialmente en 2022.

La investigación muestra que la proteína de Espiga se une específicamente al ERα y aumenta su actividad de transcripción. Esto puede afectar cómo responde el cuerpo al cáncer y su crecimiento.

En un estudio de 2020 publicado en Translational Oncology( 2), los investigadores encontraron que la subunidad S2 de la proteína de Espiga del SARS-CoV-2 interactúa fuertemente con los genes supresores de cáncer p53, BRCA1 y BRCA2 que frecuentemente están mutados en el cáncer.

Según el estudio de Gio y colaboradores(1), la actividad deteriorada de BRCA1 está asociada con un mayor riesgo de cáncer de mama, uterino y de ovario en mujeres y cáncer de próstata en hombres. También aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. BRCA2 está asociado con cáncer de mama y ovario en mujeres, cáncer de próstata y mama en hombres, y leucemia mieloide aguda en niños.

Biodistribución de Nanopartículas Lipídicas

Los estudios muestran que las nanopartículas lipídicas (NPL) en las vacunas ModRNA pueden distribuirse ampliamente a varios órganos después de la vacunación, incluyendo el hígado, el bazo, las glándulas suprarrenales, los ovarios y la médula ósea, donde producen proteínas de Espiga que persisten en el cuerpo( 3) y aumentan la susceptibilidad a la infección.

En un artículo de agosto de 2023 publicado en Proteomics Clinical Applications( 4), los investigadores encontraron fragmentos de proteína de Espiga recombinante específica de la vacuna ModRNA en las muestras de sangre del 50 por ciento de los receptores de la vacuna tres a seis meses después.

Para comparación con la infección natural por SARS-CoV-2, las proteínas de Espiga virales solo se detectaron en el suero sanguíneo durante 10 a 20 días, incluso en aquellos con enfermedad grave. El mismo estudio sugiere que la proteína de Espiga puede integrarse o retranscribirse en algunas células.

Un estudio de noviembre de 2021 en The Journal of Immunology (5) encontró exosomas que expresaban la proteína de Espiga recombinante 14 días después de la vacunación con las vacunas ModRNA contra la COVID-19.

Se observó un aumento en la proteína recombinante Espiga cuatro meses después de la segunda dosis de vacuna y aumentó con las dosis de refuerzo. Se ha documentado que la proteína Espiga derivada del virus natural o en su forma recombinante derivada de ModRNA, por sí sola es patogénica (6)

Modificación con N1-Metil-Pseudouridina

Lo que eso significa es que el ModRNA que contiene N1-metil-pseudouridina (m1Ψ) permite que el ModRNA de las inyecciones de COVID dure en el cuerpo por un período de tiempo indefinido, lo que lleva a una cantidad incontrolada de producción de proteína recombinante de Espiga.

Las vacunas actuales de ModRNA contra la COVID-19 contienen mRNA modificado(ModRNA) con pseudouridina, que atenúa o altera la actividad de proteínas clave llamadas receptores TOLL que previenen la formación y el crecimiento de tumores.

Las vacunas de ModRNA inhiben vías inmunológicas esenciales, sobre todo la respuesta immune innnata, y afectan la síntesis de proteínas recombinantes de Espiga e impactan negativamente en la activación inmunológica.

La N1-metil-pseudouridina (m1Ψ) por sí sola conduce a la supresión inmune(7). Sin el sistema inmunológico trabajando con toda su fuerza, se crean condiciones propicias para el rápido crecimiento del cáncer, o lo que algunas personas llaman “turbocáncer”.

Un artículo publicado el 5 de abril de 2024 en International Journal of Biological Macromolecules( 8) encontró que la modificación con N1-metil-pseudouridina causa supresión inmunológica y podría favorecer el desarrollo del cáncer.

La evidencia mostró que agregar el 100 por ciento de N1-metil-pseudouridina a la vacuna de ModRNA en un modelo de melanoma estimuló el crecimiento y la metástasis del cáncer, mientras que las vacunas de mRNA NO modificadas produjeron resultados opuestos.

Potenciación Dependiente de Anticuerpos

Otro mecanismo es que las múltiples dosis de vacunas ModRNA pueden exponer a un individuo a la proteína recombinante de Espiga generada por virus y vacuna, y aumentar la susceptibilidad a la COVID-19 a través de la potenciación dependiente de anticuerpos (ADE), la impronta inmunológica y la inmunosupresión.

ADE es un fenómeno que ocurre cuando los anticuerpos facilitan la entrada y replicación del virus en las células(9,10)

El cambio del anticuerpo anti-espiga IgG4 causado por la vacunación repetida con ModRNA puede crear tolerancia a la proteína de espiga y afectar la producción de los anticuerpos IgG1 e IgG3 con gran capacidad de neutralizar virus y evitar persistencia del virus o tener mejores respuestas humorales a las reinfecciones.

Esto constituye en términos simples el mecanismo de impronta inmunológica, originalmente descrito en personas infectadas con diferentes cepas del virus de la influenza.

Efectos Trombogénicos de la Proteína de Espiga y las NPL

Las vacunas ModRNA contra la COVID-19 representan un riesgo de trombosis en individuos con cáncer y podrían explicar las mortalidades excesivas después de la vacunación masiva( Revisado en 11,12).

Es razonable suponer que la tendencia adicional a la formación de trombos observada con la vacuna de ModRNA-NPL podría ser extremadamente peligrosa.

La proteína de Espiga del SARS-CoV-2 viral y de la vacuna tienen un potencial electropositivo sólido que podría unirse a glicoconjugados electronegativos en las superficies de los glóbulos rojos y otras células.

La proteína de espiga también puede unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), que activa el sistema inflamatorio e immunológico, causando engrosamiento de la pared vascular, función mitocondrial deteriorada y especies reactivas de oxígeno (ERO).

Las ERO son radicales altamente reactivos, iones o moléculas con un solo electrón desapareado en su capa exterior de electrones.

Las células cancerosas contienen niveles altos de ERO debido a la actividad metabólica, la actividad de oncogenes, la disfunción mitocondrial y otros procesos inmunes.

Segmentos específicos de la proteína de espiga también pueden causar la formación de amiloide (tejido fibroso insoluble) y los anticuerpos contra la proteína de espiga pueden unirse a las proteínas S ( que regulan la coagulación) que emergen.

La investigadora Dr.Preteus describió por primera vez que los coágulos que se forman en los pacientes expuestos a las vacunas ModRNA y al virus natural, son coágulos anormales que contienen fibrina amiloide resistentes a la acción de los anticoagulantes en dosis habituales(13 ). Hallazgos que fueron confirmados por diferentes grupos de investigadores (14 ,15) .

El eminente patólogo alemán Prof. Dr. Arne Burkhardt fué el pionero en demostrar la presencia de microtrombosis e inflamación en varios órganos y tejidos en autopsias de personas que fallecieron post Covid/ModRNA [ver su disertación (https://youtu.be/sgF1nIdZjrc?si=RhmEDOI4JhmLFfGL)].

Supresión de la inmunovigilancia del cáncer

Se ha demostrado que las vacunas ModRNA contra la COVID-19 suprimen el sistema inmunológico( revisado en 10 ), lo que lleva a la reactivación de virus latentes asociados con el cáncer, como el virus varicela-zóster y el virus del herpes humano 8 (HHV8).

El HHV8 se considera un virus oncogénico que puede provocar sarcoma de Kaposi. La reactivación del virus de Epstein-Barr o del virus del papiloma humano podría llevar a cánceres orofaríngeos y al cáncer del cuello uterino,respectivamente.

Por su parte, se ha demostrado que la proteína Espiga inhibe la actividad de los genes supresores de tumores (e.g.P53,BRCA 1 y 2). La proteína Espiga interfiere con BRCA (16) que mantiene bajo control el cáncer de ovario y de mama.

Estos fenómenos también podrían ayudar a explicar las muertes en exceso por cáncer de labios/orales/faríngeos causados por reactivación de los virus oncogénicos EVB y HPV en 2022 ,cuando estaba en curso la vacunación masiva con la tercera y posteriores dosis de vacunas ModRNA.

Las actuales vacunas de ModRNA contra la COVID-19 atenúan o alteran la actividad de proteínas clave en el sistema inmunológico innato, lo que perjudica la vigilancia del cáncer.

Cuando se activan, estas proteínas clave, llamadas receptores de peaje/control (e.g. PD-1), pueden favorecer la formación y el crecimiento de tumores.

La inyección con ModRNA altera la señalización de las células T, lo que induce un deterioro profundo en la producción y acción del interferón tipo 1 y 2 y la vigilancia del cáncer. Las células T ayudan al sistema inmunológico del cuerpo a prevenir el cáncer (17).

Los estudios muestran que recibir múltiples dosis de vacunas ModRNA aumenta el nivel de una clase de anticuerpo particular llamado IgG4, que provoca la supresión de las células T y del interferón, lo puede llevar a la incapacidad de mantener el cáncer bajo control(10).

Todo el mundo tiene células atípicas en su cuerpo todos los días, y tener un sistema de vigilancia es importante, pero cuando el sistema de vigilancia se apaga, eso permite que estas células se descontrolen y proliferen sin control.

Sin un sistema inmunológico trabajando con toda su fuerza, y con la reactivación de virus con potencial oncogénico (HHV8,VPH, EBV) e inhibición de la proteína espiga sobre genes supresores de tumores como p53, BRCA, se crean condiciones propicias para el rápido crecimiento de células cancerosas, o lo que algunas personas llaman “turbocáncer”.

Transcripción inversa del RNA a DNA

La transcripción inversa del RNA en las vacunas contra la COVID-19 podría explicar el aumento en la mortalidad por cáncer.

La transcripción inversa permite que el mRNA se transforme en DNA que luego se integra y afecta al genoma humano.

Un estudio de 2022 publicado en Current Issues in Molecular Biology ( 18) mostró que las vacunas de ModRNA pueden integrarse en los genes humanos o en el DNA mediante transcripción inversa.

Un artículo de forbear de 2023 publicado en Medical Hypotheses (19) sugirió que la acumulación de ModRNA y moléculas de DNA transcritas inversamente en el citoplasma podría inducir potencialmente autoinflamación crónica, autoinmunidad, daño al DNA y cáncer en individuos susceptibles ( revisado en 10, 19) .

El investigador genéticista Kevin McKernan también encontró que las vacunas de ModRNA contra la COVID-19 pueden ser potencialmente transcritas inversamente en DNA (20). McKernan y colegas detectó la secuencia de proteína recombinante de Espiga de la vacuna ModRNA COVID-19, que se transcribió inversamente a DNA y este DNA se integró en los cromosomas 9 y 12 , en líneas celulares cancerosas humanas provenientes de la glándula mamaria y el ovario .Otros investigadores confirmaron la conversion de ModRNA en DNA y su integración al genoma en una línea celular humana(18,21)

Kevin McKernan ha encontrado una correlación entre los efectos adversos causados por ciertos lotes de vacuna y la cantidad de DNA contaminante, así que es coherente. También encontraron secuencias del promoter del virus SV40.

La presencia del virus SV40 en el DNA descubierto en los viales de la vacuna de ModRNA de Pfizer puede provocar cánceres, en particular linfoma no Hodgkin y otros linfomas, como sucedió con las vacunas contra la polio contaminadas con SV40 (22).

La proteína Espiga puede interferir con los mecanismos de reparación del DNA y de este modo favorecer las mutaciones en los oncogénes y su activación.

Hay varios mecanismos potenciales por los cuales el DNA residual podría ser oncogénico, incluida la integración y afectación de la expresión de oncogénes codificados o la mutagénesis insertional después de la integración del DNA.

Finalmente, las vacunas basadas en ModRNA pueden desencadenar la liberación de oncogénes (oncomiR o microRNA), que pueden aumentar el desarrollo del cáncer y participar en procesos biológicos del cáncer, como la proliferación, la invasión por metástasis, la angiogénesis, la quimiorresistencia y el escape inmunológico.

