Carta póstuma de expresidente de YLB: No me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada

Lidia Mamani / La Paz

Antes de su deceso, Juan Carlos Montenegro, expresidente de Yacimiento del Litio Boliviano (YLB), dejó este martes como a las 9.00 una carta póstuma en la que hace responsable al Gobierno por el fracaso del proceso del litio y por la “estrategia ilusoria” de la Extracción Directa del Litio (EDL). Además, enfatiza que no se prestará a ser “vejado y humillado” por una justicia “amañada”.

“No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada, que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir. Pido perdón a mis seres queridos por el dolor que seguramente les provocará esta mi decisión, pero lo hago también por ellos”, escribió en la última parte de la misiva que dejó Montenegro a la abogada Audalia Zurita.

Manifestó que el único fin del proceso que se ha iniciado en su contra, es justificar y ocultar el rotundo fracaso de la “estrategia ilusoria” de Extracción Directa del Litio (EDL), que adoptó arbitraria irresponsablemente YLB y el actual gobierno desde el 2021, abandonando y desprestigiando el proceso de cristalización fraccionada en piscinas de evaporación solar, que se vino ejecutando hasta finales del 2019, en cumplimiento de los contratos del Banco Central de Bolivia.

“Se menciona que debido a la falta de esas 18 piscinas, las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio, no tendrían la suficiente materia prima para alcanzar su capacidad. Sin embargo, no mencionan que desde el 2021 tenían la obligación de concluir las 64 piscinas faltantes, que corresponden de la línea 13 a la 20 y buscar alternativas de reparación de esas 18, pero no lo hicieron, no impermeabilizaron siquiera una sola nueva, las abandonaron y desprestigiaron (…). Las abandonaron por adoptar la falsa ilusión de EDL, como una supuesta alternativa rápida para producir grandes volúmenes”, cuestionó Montenegro.

Ante ello, consideró que esa tecnología de la EDL no es viable para grandes plantas industriales y se percataron tardíamente que podrían ser viables sólo pequeñas plantas piloto, que hasta la fecha no existen. “Esa es la verdadera dimensión de lo que se pretende ocultar”.

La declaración del que en vida fue se da luego que la anterior semana la presidenta de YLB, Karla Calderón, denunció por la vía penal a 12 exfuncionarios por un daño económico al Estado de425 millones de bolivianos, entre ellos, Montenegro y Lus Alberto Echazú, quien fue aprehendido y un juez determinó ayer detención domiciliaria. Actualmente, hay otros tres exfunacionarios aprehendidos, que esperan su audiencia de medidas cautelares y a los otros siete son convocados a declarar.