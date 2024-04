Censo: El procesamiento de datos en Santa Cruz solo llegó al 18%

ENCUESTA. El avance en el procesamiento de datos en la etapa post censal en Santa Cruz, solo llegó al 18%. Desde el INE señalan que están trabajando enmarcados en el cronograma establecido. Cívicos cuestionaron el “poco” avance actual.

Fuente: El Mundo

De acuerdo con el reporte del director departamental del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Santa Cruz, Sabino Quisbert, el departamento cruceño tiene un 18% de avance respecto al procesamiento de datos del Censo de Población y Vivienda. Siendo el departamento más rezagado en este tema, sin embargo, aclaró que todas las acciones que se están ejecutando en la etapa post censal, están enmarcadas en el cronograma de avance.

“La organización de conteo poblacional que refiere también a lo que viene a ser la recolección y la revisión del marco censal de acuerdo al Decreto Supremo 5050, la recepción de documentación que ha sido respaldatoria en todo este proceso y en base a la resolución 48 y el ajuste del marco censal que se viene desarrollando adelante”, explicó Quisbert.

De igual forma, indicó que la encuesta de cobertura o también llamada encuesta de calidad, empezará el próximo 15 de mayo, misma que se hará mediante un muestreo probabilístico, aleatorio a nivel departamental, nacional y en cada una de las provincias y de la ciudad capital.

Por otra parte, el 30 de agosto que el INE entregará al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que comprende los datos de población a nivel departamental y municipal, y en marzo de 2025 sobre las características de población y vivienda.

Respecto al avance post censal, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis señaló que existe incapacidad del nivel Ejecutivo, ya que la realización del Censo de Población y Vivienda es una competencia privativa del este nivel. “Quien no ha llevado adelante el trabajo es el INE, Santa Cruz está con el 18%, entonces, aquí hay un responsable y es el director departamental del INE, si no tiene la capacidad que renuncie o el director nacional pida su renuncia de inmediato. El responsable en Santa Cruz no está cumpliendo su labor, él debe explicar por qué no ha enviado las cajas con la información correspondiente. Es una irresponsabilidad y debe haber una sanción”, dijo.