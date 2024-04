Choque acusa a Israel Huaytari de hacer quedar mal a los diputados por su falta de trabajo

Ante el cuestionamiento de diferentes organizaciones sociales y la propia población boliviana sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la diputada María Cristina Choque manifestó que el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari es quién limita su trabajo al no convocar a sesión.

Fuente: Unidad de Com. Diputada Choque

«En casi 7 meses, el compañero Israel Huaytari solo ha llamado a siete sesiones, es decir una sesión por mes, queremos denunciar que este mal funcionario no está respondiendo a las necesidades del pueblo boliviano, quiere hacer quedar mal a los diputados», mencionó. La autoridad manifestó que, en diferentes ampliados, reuniones y otros encuentros, las diferentes organizaciones sociales han cuestionado su falta de sesión, y responsabilizó de esto al presidente de la cámara de diputados.

«Huaytari nos está haciendo quedar mal en nuestras funciones y nuestro trabajo y no estamos de acuerdo, los hermanos de diferentes organizaciones sociales nos reclaman por qué no estamos trabajando porque, no estamos cumpliendo pero no es porque queremos, sino porque Huaytari no convoca a sesión», sostuvo.

Choque también se refirió al anuncio de movilización de trabajadores en salud para rechazar el proyecto de ley de modificación a la Ley de Pensiones y manifestó que la norma debe aplicarse para «todos y por igual».

«Hay artículos que no están en concordancia con la Constitución Política del Estado, este proyecto de ley es discriminatorio, ya que algunos pueden jubilarse a los 65 años y otros no, también se da el caso de que algunos pueden jubilarse con el 100% y otros con una miseria», afirmó.

Asimismo, la legisladora se refirió al proyecto de ley de modificación a la ley 348, de lucha contra la violencia hacia las mujeres y señaló que, lo único que se busca es satanizar aún más al varón cuando las normas deben aplicarse «igual para todos».

Para la autoridad, la lucha contra la violencia hacia las mujeres no pasa por modificar la norma sino por los operadores de Justicia, «es sabido que la justicia actúa en función del estatus económico de las personas, donde inocentes con dinero están en la cárcel mientras que los culpables adinerados están libres», finalizó.