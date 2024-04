Choquehuanca dice que los bolivianos no leen, solo compran “cajitas de cerveza” y ven novelas

Fuente: ANF

La Paz.- El vicepresidente David Choquehuanca afirmó que los bolivianos no son afines a la lectura y que en su criterio, prefieren comprar cajas de cerveza y ver novelas.

“Nosotros varias novelas miramos, no leemos. No nos compramos libros, nos compramos algunas cajitas de cerveza”, afirmó el vicepresidente durante un evento por el Día Internacional del Libro.

La autoridad resaltó la importancia de la lectura e incluso comparó el nivel de lectura con países del primer mundo como Francia, donde afirmó que los jóvenes leen al menos cuatro libros en un mes.

“¿Cuántos libros leen al mes, jóvenes? Ninguno, en Francia promedio lee cuatro libros al mes”, señaló.

Choquehuanca exhortó a la población leer el Libro del Mar, al que considera de lectura obligatoria para todos los bolivianos.

“¿Somos patriotas o no somos? Comprométanse, digan ‘voy a leer esta noche, voy a sufrir, no voy a ver mi novela, pero voy a leer. Ya no hay viernes de soltero, pero voy a leer’. Y así vamos a surgir, vamos a crecer (…) Nosotros hemos publicado un libro que es importante que tenemos que conocer todos los bolivianos, los que saben leer y escribir: el ‘Libro del Mar’. Hablamos del mar, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído el Libro del Mar?, ¿O no nos interesa nuestro país?, ¿o no queremos crecer?”, indicó.

/ANF/