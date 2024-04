Choquehuanca: “Necesitamos garantizar una buena educación a nuestros niños”

El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Jilata David Choquehuanca Céspedes, visitó la localidad de Coroma, la mañana de este lunes, para colocar la piedra fundamental en el terreno donde se construirá una nueva unidad educativa.

Fuente: Prensa VPEP

La segunda autoridad más importante del país fue recibido con gran algarabía por toda la población, puesto que estas instalaciones beneficiarán a todos los niños y niñas del lugar, con ambientes adecuados para acceder a educación de calidad.

“Necesitamos garantizar una buena educación a nuestros niños”, remarcó la autoridad, previo a enfatizar la importancia de brindar educación nutrida por saberes ancestrales de las culturas milenarias a los estudiantes. “Como dice la Ley 70, Avelino Siñani, la educación tiene que partir de nuestros saphi”, acotó.

En ese sentido, el Jilata Vicepresidente destacó que las actuales autoridades de Gobierno poseen el compromiso de trabajar en favor del pueblo boliviano en general y jamás mostrarán preferencias por algunos sectores. “Queremos el bienestar de todos los bolivianos y bolivianas, nosotros no tenemos que discriminar a nadie, nuestra obligación es trabajar para el pueblo boliviano. Los colores no nos pueden dividir hermanos, las siglas no van a dividir a nuestras comunidades, a nuestros ayllus”, sostuvo.

Asimismo, incentivó a los jóvenes y señoritas a continuar preparándose, puesto que las comunidades demandan nuevos liderazgos. “Hombres y mujeres, liderazgos apegados a la verdad, que no mientan a su pueblo, que no roben a su pueblo, que no dividan. Necesitamos líderes dispuestos a dar su vida, que amen a su pueblo y que no amen a la silla”, dijo.

Por otra parte, el Vicepresidente aprovechó la oportunidad para destacar la riqueza cultural, y productiva que posee esta región, gracias a la crianza de camélidos, producción de quinua (alimento valorado a nivel mundial por sus enormes propiedades nutritivas) y enorme patrimonio en textiles ceremoniales; estas últimas, en gran cantidad, fueron traficadas al extranjero en el década del 80, y posteriormente recuperadas mediante gestiones del gobierno nacional por su incalculable valor histórico.

“Aquí, en este lugar, tenemos los textiles ceremoniales”, manifestó el Jilata Choquehuanca a momento de destacar la importante “energía” que poseen esas obras de arte “tejidas con el permiso de nuestros abuelos y nuestros achachilas” hace cientos de años.

De igual forma, el líder nacional hizo referencia a que el 2024 fue declarado como Año Internacional de los Camélidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo cual abre un abanico de oportunidades para potenciar esta actividad en el país.

Choquehuanca además recordó a los asistentes que hoy se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, por lo mismo pidió agotar esfuerzos para cuidar el medioambiente y aplaudió las muestras de respeto que aún se conservan en las diferentes localidades del país, tal es el caso de Coroma, que inició el acto protocolar de esta jornada efectuando una ceremonia de agradecimiento con la Pachamama. “Todos los días, en todos nuestros actos, no nos olvidamos de nuestra Pachamama”, aseveró.

Finalmente, el vicepresidente Choquehuanca señaló que oportunidades como ésta deben servir a las poblaciones para entablar charlas con sus autoridades, quienes están en la total predisposición de escuchar sus necesidades e inquietudes, porque están comprometidas con trabajar en favor de la unidad nacional.

“Tenemos que escucharnos, no podemos seguir profundizando la división y confrontación entre nosotros, por culpa de unos cuantos. El único ganador de la división, confrontación y sabotaje, es la pobreza. Y nuestra lucha es contra la pobreza”, sentenció.

La construcción del Colegio Técnico Humanístico se realizará sobre una superficie de 3.083,63 m2 y demandará una inversión de Bs 6.831.667,02, beneficiando a 8.000 habitantes del municipio de Uyuni.