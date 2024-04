Concejal Quiroz presentará denuncia a la Fiscalía por difamación y supuestos cobros irregulares de la feria de invierno

El regidor Municipal José Quiroz presentará una denuncia a la señora Patricia Romero, tiene como prueba un audio, donde pide dinero para participar en la feria de invierno de “Alto San Pedro”.

Fuente: Prensa Concejal Quiroz/MAS-IPSP

Dentro del audio pide la señora dinero para dejar en legislativo. Quiroz dijo: “Quiero saber que concejal o cual concejala está cobrando este dinero y en el transcurso de la tarde pediremos una citación para que nos señale quien pide el dinero”.

Quiroz también explicó: “Nosotros como concejales no podemos tapar la corrupción, si no denunciar esto, porque si no lo hacemos nos convertiríamos en cómplices y tenemos que separar la extorsión y está clarísimo que se tiene que investigar que se llame a los 11 concejales y a los suplentes para que vayamos a la fiscalía y que la misma señora señale quien es el que pide este dinero”.