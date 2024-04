Concejales solicitaron a Jhonny Fernández realizar cambios en su gabinete

Fuente: Unitel

Los concejales de Santa Cruz de la Sierra realizaron una solicitud al alcalde Jhonny Fernández, donde le pidieron hacer cambios en su gabinete reemplazando a las personas que “no están apoyando la gestión”.

La concejala Gabriela Garzón confirmó, la tarde de este jueves, que a la cabeza del concejal Miguel Fernández, se envió una minuta de comunicación al alcalde Jhonny Fernández, donde se pidió realizar cambios.

“En la sesión que tuvimos, a la cabeza del colega Fernández, se solicitó el cambio de funcionarios que no estén apoyando la gestión, no se especificó a una persona, sino a las que no estén realizando su trabajo”, sostuvo Garzón.

Añadió que los cambios deben realizarse en diferentes secretarías. “Son varias secretarias, unidades, direcciones que no tenemos conformidad con las respuestas que se nos dio al concejo municipal, y especificamos la secretaria de planificación”, agregó la concejal.