Congelan tratamiento del proyecto de Ley contra la Tortura hasta concluir Elecciones Judiciales

El proyecto también enfatiza la importancia de las medidas de compensación, satisfacción y no repetición para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos, así como la prohibición de la conciliación en casos de tortura o tratos inhumanos.

Fuente: ANF

El tratamiento del proyecto de “Ley Integral 080-23CS para prevenir, investigar, sancionar y reparar la Tortura, trato o penas crueles, inhumanos y degradantes” se mantiene en suspenso en una comisión de la Cámara de Senadores hasta que concluya la elección de autoridades judiciales.

“Este proyecto de Ley contra la Tortura no está siendo tratado ahorita, lo que habían decidido es no llevarlo adelante hasta que se termine la elección de magistrados que está a cargo de la Comisión de Justicia Plural en el Senado”, dijo a ANF el activista de derechos humanos, David Inca.

El Proyecto de Ley fue presentado a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores el 19 de diciembre de 2023 por la Coalición contra la Tortura que agrupa a más de una decena de instituciones de derechos humanos de la sociedad civil.

El proyecto destaca la responsabilidad del Estado de establecer acciones, políticas y planes nacionales e intersectoriales para la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, debido que hasta la fecha la impunidad en casos de tortura es del 100%.

Requiere la implementación de protocolos especializados, estrategias y un Plan Nacional para combatir la tortura, así como la integración de protocolos específicos para la atención, denuncia e investigación de estos delitos.

Plantea la necesidad del fortalecimiento y especialización del Ministerio Público en legislación nacional e internacional y estándares de derechos humanos, así como la dotación de recursos técnicos para investigaciones forenses.

Enfatiza la importancia de realizar entrevistas efectivas y tomar declaraciones de las víctimas de tortura, con un enfoque en métodos científicos, principios éticos y abordando las necesidades de las personas vulnerables.

El proyecto también enfatiza la importancia de las medidas de compensación, satisfacción y no repetición para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos, así como la prohibición de la conciliación en casos de tortura o tratos inhumanos.

Inca indicó que el asesor jurídico de la Comisión del Senado les informó, luego de una revisión del documento, que plantearán la incorporación del delito de tortura en el Código Penal de acuerdo a los estándares internacionales, demanda del Comité contra la Tortura, pendiente por más de 20 años.

Pero lo que está en consideración en el proyecto de Ley, dijo Inca, es lo referido a la reparación integral, debido a que ya se trata en la Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Reparación Integral para Víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos.

“No puede haber dos leyes con el mismo tratamiento, y lo que en la Ley contra la Tortura se habla de reparación integral nosotros ya lo estamos haciendo en la Ley de Reparación Integral, entonces, prima la que está siendo tratada y en la Ley contra la Tortura se tendría que quitar”, apuntó.

Indicó también que en el proyecto de Ley contra la Tortura el tema de la reparación lo están remitiendo a una decisión judicial, es decir, “que el juez disponga el monto de las reparaciones”.

“Nosotros no estamos tomando ese principio, estamos agarrando que dé la reparación el Estado al ser responsable por no haber precautelado derechos, el Estado es quien ha firmado convenios a nivel internacional y no el juez”, refirió.

/ANF/