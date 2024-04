Copa América: ¿Qué jugadores viajarán con la selección boliviana?

Se sabe que luego de ese encuentro, Bolivia se enfrentará a otra selección cerca del 7 de junio (quizás sea Costa Rica o Chile), y tendrá otro amistoso ante Colombia cerca del 14 del mismo mes.

Sin embargo, algunas ausencias se perfilan debido a compromisos de clubes en torneos de la Conmebol. Jugadores de equipos como The Strongest y Always Ready no estarán disponibles para el amistoso contra México, aunque Zago podría contar con futbolistas de Bolívar, que quedarán libres luego de su participación en la fase de grupos de sus respectivos torneos.

La delegación nacional tiene previsto viajar a Estados Unidos el 29 de mayo para iniciar su participación en el torneo continental.