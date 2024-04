¿Cuándo vuelven a jugar los representantes bolivianos en la Libertadores y Sudamericana?

Bolívar, The Strongest, Always Ready, Real Tomayapo y Nacional Potosí no tendrán esta acción esta semana en el plano internacional. ¡Entérate cuando juegan!

Fuente: eldeber.com.bo Los representantes bolivianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana no tendrán acción esta semana, luego de que los torneos de la Conmebol ingresaran en receso. Bolívar, The Strongest, Always Ready, Real Tomayapo y Nacional Potosí deberán aguardar unos días para volver a competir a nivel continental.



¿Cuándo volverán al ruedo? A continuación, en DIEZ, te presentamos detalladamente la agenda de los equipos nacionales en los principales torneos sudamericanos a nivel de clubes. Bolívar La academia paceña, de gran presente en la Copa Libertadores, buscará dar un paso gigante hacia los octavos de final cuando reciba al Flamengo de Brasil. El equipo que dirige Flavio Robatto lidera el Grupo E con seis puntos, dos más que su rival de turno. Por lo tanto, un triunfo en el estadio Hernando Siles le permitirá dispararse en la punta con nueve unidades. Se jugará el próximo miércoles 24 de abril, a partir de las 20:30 HB.



The Strongest El Tigre que arrancó la Libertadores con un triunfo en casa (2-0 al Gremio), se desinfló en la segunda fecha cuando visitó a Estudiantes de la Plata. El equipo que comanda Pablo Lavallén no supo aguantar la ventaja y terminó cayendo 2-1 en Argentina con un hombre menos. El desempeño del aurinegro es óptimo pero deberá corregir algunas falencias si es que quiere llegar a octavos. Es tercero del Grupo C con 3 puntos, y su próxima misión será sumar puntos en Chile. Visita a Huachipato el 24 de abril, a partir de las 18:00 HB. Always Ready El conjunto Millonario, ya eliminado del torneo Apertura de la División Profesional, ha volcado todas sus energías en la Copa Sudamericana. Con cuatro unidades, Always lidera el Grupo A producto de un triunfo y un empate. Su próximo rival será Univesidad César Vallejo de Perú. Se juega el 25 de abril en el estadio Municipal de Villa Ingenio, a partir de las 20:00 HB.

Real Tomayapo El equipo tarijeño, se aplazó en su debut en la Copa Sudamericana tras caer en casa 2-0 ante el ecuatoriano Delfín. Sin embargo, en la segunda fecha se fue hasta Brasil y rescató un punto histórico ante el Internacional de Porto Alegre (0-0). Su próximo encuentro será el miércoles 24 de abril ante Belgrano de Córdoba (Argentina). Se jugará en el estadio Ramón Tahuichi de Santa Cruz de la Sierra (20:30 HB), luego de que la Conmebol inhabilitará el estadio IV Centenario de Tarija. Nacional Potosí El Rancho Guitarra volverá a la acción en la Copa Sudamericana el martes 23 abril, cuando visite a Sportivo Trinidense de Paraguay (20:00 HB). El equipo que dirige Claudio ‘Pampa’ Biaggio, tuvo un arranque desilusionador, luego de empatar en Potosí ante Boca Juniors (0-0) y ser goleado 5-0 por el Fortaleza en Brasil. ​