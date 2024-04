Cuatro de cada 10 tienen interés en las judiciales IPSOS CIESMORI

Fuente: https://correodelsur.com

Cuatro de cada diez encuestados están “muy” o “algo interesados” en las elecciones judiciales, según el Monitor de Opinión Pública (MOP) aplicado por Ipsos Ciesmori durante el primer trimestre en el eje troncal de Bolivia.

Según el estudio en línea a 1.200 personas, un 23% está muy interesado en este proceso, 22% algo interesado, un 23% poco interesado, el 18% prefiere no responder y al 14% no le interesa nada.

La justicia constitucional cruceña ordenó paralizar el proceso de las elecciones judiciales la semana pasada, pero las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional decidieron seguir adelante porque otros cinco amparos en curso no dispusieron eso.

El nivel de interés cambia según la generación consultada. Los de mayor edad, nacidos entre 1949 y 1968 y llamados “baby boomer”, muestran más interés en las elecciones judiciales; les siguen los “millenials” (nacidos entre 1981 y 1993), la generación “X” (nacidos entre 1969 y 1980) y los “centennials” (1994 y 2010). A excepción de los “millenials”, la atención decrece a menor edad.

¿POR VOTO?

Ipsos Ciesmori también consultó a los bolivianos si están de acuerdo o no en mantener los comicios judiciales por voto popular o si los magistrados debían ser elegidos por expertos independientes. El 46% apoyó una reforma para que la selección de las autoridades judiciales recaiga sobre una comisión de expertos, frente al 41% que mostró su acuerdo en que se mantenga por voto popular; un 13% prefirió no responder o dijo que no sabía del tema.

Este estudio se aplica en las cuatro ciudades del eje troncal de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Se consultó también sobre la dirección del país, la economía, actores sociales, el índice de cohesión social, una evaluación de 2023, expectativas sobre salud y acceso a la vivienda en este 2024, el Carnaval, los bloqueos de carreteras protagonizados por sectores sociales afines al expresidente Evo Morales y el censo.

CIUDADES

