Cuestionan que el Mecanismo de Prevención se inhiba de presentar denuncias por tortura

La mayoría de los procesos no han avanzado, y cuando el Sepret pasó a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo, continuaron los procesos, pero muchas de las denuncias quedaron desestimadas

Fuente: ANF

El activista de derechos humanos y representante de las víctimas de Senkata, David Inca, cuestionó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Defensoría del Pueblo, se abstenga de presentar denuncias y de hacer seguimiento a casos de tortura como lo hacía el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret).

“Cuando el Sepret pasó a la Defensoría del Pueblo con la categoría de Mecanismo de Prevención de la Tortura, dejó de presentar las denuncias de oficio, si bien asume los casos de tortura, no tiene la atribución de presentar denuncias de oficio o a solicitud de las víctimas, como lo hacía cuando era Sepret”, dijo Inca a ANF.

El activista indicó que por esa “decisión política” muchos casos de tortura quedan en el olvido, como ocurre con las víctimas de Senkata de la asociación que él representa, que de 14 que sufrieron tortura, solo dos casos vienen siendo investigados por iniciativa de los afectados.

“Es decir, si yo quiero presentar una denuncia tengo que presentarlo con mi nombre, y el Mecanismo me apoya nada más, ya no es parte, es decir esa decisión política lo hicieron en medio de la transición y no informaron de este cambio a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), y como ya lo habían aprobado la CIDH tampoco ha podido observarlo como se debe”, apuntó.

En septiembre de 2021, el Legislativo aprobó una norma que establece que los activos, pasivos y documentación del Sepret, dependiente del Ministerio de Justicia, serán asumidos por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría incorpora nuevas tareas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La transición ocurrió por el cuestionamiento de instituciones de Derechos Humanos del país y del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al estar el Sepret bajo la tutela del Ministerio de Justicia y dependa de esa entidad.

Inca recordó que cuando estaba vigente el Sepret, la institución presentó al menos 60 procesos penales por tortura, pero de forma deficiente y sin preguntar a las víctimas ni identificar el tipo de tortura, por lo que muchos quedaron anulados.

“Lamentablemente, la mayoría de los procesos no han avanzado, y cuando el Sepret pasó a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo, continuaron los procesos, pero muchas de las denuncias quedaron desestimadas”, apuntó.

Indicó que el quitarle al Mecanismo la atribución de presentar denuncias de oficio solo afecta a la víctima y resulta en un beneficio para la Defensoría del Pueblo.

/ANF/