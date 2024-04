Denuncian a una asambleísta departamental por supuestos cobros a cambio de un contrato en la Gobernación cruceña

La asambleísta identificada por estos presuntos cobros es Shirley Hurtado, quien señaló que no realizó ningún tipo de cobro y que presentará sus pruebas una vez le llegue la denuncia por parte de la exfuncionaria acusadora.

“Yo voy a esperar que presente la denuncia y ahí me defenderé. No hice ningún cobro. Es una arquitecta la que denuncia, la conozco. Yo no cobro, nosotros no cobramos. Que presente todo para yo poder defenderme”, sostuvo la parte acusada.