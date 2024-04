Diputada Maturano del MAS defiende postulación de su hermana al TCP y dice que no hay impedimento

“La convocatoria no impide que se presente como postulante”, así defendió la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Josefina Maturano la postulación de su hermana, Juana Maturano Trigo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Al respecto, la oposición cuestionó la falta de ética y advierte que hay una manipulación por parte del oficialismo.

“La convocatoria es pública y todos los profesionales que cumplen los requisitos están en su derecho de postularse, si ellos saben y conocen que cumplen los requisitos, de acuerdo a la convocatoria, no se puede impedir que se presenten y seguramente por ese motivo ella se ha postulado”, afirmó la parlamentaria en contacto con la ANF.

Maturano se presentó como postulante a magistrada para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Chuquisaca, pero fue inhabilitada durante la revisión de requisitos porque no cumplió con los la experiencia y la formación en el área constitucional. Presentó una impugnación que también fue rechazada, posteriormente remitió un recurso de revisión.

Al respecto, el senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona consideró como una falta de ética de la parlamentaria Maturano defender la postulación de su hermana. Además, dijo que es una muestra que el MAS está usando sus dos tercios para habilitar a los postulantes que son de su línea partidaria.

“Lamentablemente el tema ético no solo es de ella, sino también es por parte de los candidatos. En algunos casos el MAS ha aprovechado sus dos tercios y han sometido a votación y por más que nosotros hayamos estado en contra de eso, no hemos podido evitarlo por muy valedera que hayan sido nuestras observaciones”, manifestó.

El segundo reporte de la Veeduría Ciudadana, que hace seguimiento al proceso de preselección, observó la habilitación de Maturano durante una tercera votación a insistencia del diputado del bloque arcista del MAS Froilán Mamani de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Al respecto, la legisladora del MAS negó que haya influenciado en sus colegas para que reconsideren la habilitación de su hermana y aseguró que cumple con los requisitos exigidos por la norma, ya que tiene experiencia en defensa de los derechos humanos.

“No sé de dónde ha salido que yo hubiera influenciado para que mi hermana sea habilitada a la etapa de evaluación, en ningún momento me he acercado a ellos o he hablado ni siquiera una palabra. Además, hay que destacar que mi hermana es una profesional y tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos”, afirmó.

Otro caso que fue observado por los opositores es la habilitación de Luciano Negrete postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Santa Cruz, quien además es pareja de la diputada de Creemos Sandra Paz.

Al respecto, Paz dijo que anteriormente negrete era su pareja y que ahora son amigos, aunque inicialmente negó conocerlo.

“¿Mi esposo? No es mi esposo, no soy casada con el doctor Luciano Negrete, somos amigos, hemos sido pareja y yo no he estado en la votación para que no se diga que he influenciado”, afirmó de forma escueta.

En la cuerda floja

De acuerdo a los resultados de la evaluación de méritos, ambos candidatos se encuentran entre aquellos que obtuvieron una baja calificación. Por ejemplo, Juana Maturano, postulante al TCP, obtuvo 33 puntos sobre 100.

Mientras que Luciano Negrete postulante al TSJ por santa cruz sacó 25 puntos sobre 100. Es decir que ambos aspirantes deberán sacar una calificación perfecta en el examen oral para pasar a la fase final.

