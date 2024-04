Dos protestas hacen colapsar, nuevamente, el tráfico en el centro de La Paz

Durante la mañana se llevó a cabo la quinta jornada de bloqueos protagonizada por ocho sindicatos de trabajadores municipales.

Fuente: Brújula Digital

Nuevamente el tráfico vehicular en el centro paceño colapsó por protestas. Este viernes, las movilizaciones de los trabajadores municipales y de funcionarios y asegurados de la Caja Nacional de Salud se tomaron las calles.

El Prado, la avenida Mariscal Santa Cruz, la calle Colombia y otras aledañas estaban abarrotadas de personas que tuvieron que caminar debido al tráfico bloqueado por las manifestaciones.

Durante la mañana se llevó a cabo la quinta jornada de bloqueos protagonizada por ocho sindicatos de trabajadores municipales, respaldados por la Central Obrera Departamental de La Paz, que exigen estabilidad laboral y la destitución de autoridades ediles, entre otros pedidos.

Los funcionarios municipales presentaron al alcalde de La Paz, Iván Arias, un pliego de 10 puntos, de los cuales nueve ya han sido abordados. Desde el jueves, los dirigentes y autoridades discuten el último punto, referido a la destitución de algunos funcionarios jerárquicos a las que acusan de acoso laboral y maltrato.

“Me han presentado una lista de 30 personas que quieren que bote sin que yo averigüe. Y quizás tienen razón. Yo les he dicho, denme tiempo para preguntar, escuchar a la contraparte. Además, es atribución privativa mía nombrar, designar o destituir personas. Es como si yo fuera un sindicato, no quiero ir con este, con este, con este, no puedo. Me puede estar cayendo pesada alguna gente, pero es atribución de los sindicatos elegir a sus dirigentes como es atribución del Ejecutivo elegir a sus acompañantes”, sostuvo el alcalde de La Paz, según informó la Agencia Municipal de Noticias.

Arias solicitó hasta el 10 de mayo para escuchar la contraparte y definir la situación.

“El alcalde salió diciendo en medios de comunicación que son 30, y no, son 16 funcionarios. ¿Por qué se inició todo este movimiento, las notas de reclamos? Ha sido por eso, por el maltrato, el acoso laboral y hostigamiento”, afirmó el secretario de Relaciones del Sindicato Administrativo de la Alcaldía, Eduardo Saavedra.

Los trabajadores advierten que si no llegan a un acuerdo sobre este último punto intensificarán las manifestaciones y mantendrán el paro indefinido.

“Había una nómina de 22 personas, el cual la comitiva del ejecutivo lo ha planteado al alcalde y el alcalde no ha dado curso, ha dicho que va a evaluar caso por caso (…), pero hay tres cargos que no se necesita dialogar (…), son tres personas que se les ha demostrado que tienen procesos inclusive de malversación de recursos económicos”, indicó el secretario de Conflicto del Sindicato de la Guardia Municipal, Ricardo Chura.

Los trabajadores marcharon por la avenida Mariscal Santa Cruz hacia el prado paceño. Algunos peatones y choferes reclamaron por el perjuicio.

Además, este viernes protestaron la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (FESIMRAS) y asegurados de la Caja Nacional de Salud (CNS) que piden a la ministra de Salud, María Reneé Castro, la destitución del gerente de la caja, Boris Claure.

“(Pedimos) la destitución del gerente por el mal manejo administrativo y gerencial que ha tenido en aproximadamente un poco más de un año. No hay medicamentos, no hay insumos en laboratorio, no hay personal de salud, las largas listas de espera es problema del gerente que no tiene la capacidad de proveer de los profesionales para una población que es cada vez más creciente”, afirmó Arturo Del Barco, ejecutivo del FESIMRAS.

La medida de protesta de los médicos y pacientes se realizó frente al Ministerio de Salud.

“La mala administración de la Caja ha dado lugar a este tipo de protestas, debido a que no existe infraestructura, no existe médicos especializados, no tenemos medicamentos, carecemos de insumos. Cuando tenemos que internarnos, tenemos que esperar meses tras meses”, indicó Luis Laime, representante de los asegurados de la CNS.

Funcionarios indican que hace un año que piden su destitución y que hasta el momento no reciben respuesta del Gobierno.

Desde el lunes que el centro paceño ha sido tomado por los bloqueos y marchas. A mediados de semana, a la movilización de los trabajadores municipales se sumó la protesta de las personas con discapacidad, que el miércoles consiguieron un acuerdo con el Gobierno.