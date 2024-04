Ejecución de inversión pública en 2023 fue del 66,3%, experto advierte 3 factores para cifras bajas

En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, el Gobierno proyectó una inversión de $us 4.274 millones en diferentes proyectos que están a cargo de las entidades públicas en el país.

Fuente: ANF

De acuerdo a los datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la ejecución de la inversión pública en 2023 llegó al 66,3% que representa a unos $us 2.658 millones, de los $us 4.006 millones presupuestados por el gobierno de Luis Arce para la gestión pasada.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, dijo que existen al menos tres factores para que no haya una ejecución al 100% de los recursos, entre ellos se encuentran las limitaciones financieras, la reducción de los ingresos por la venta de hidrocarburos y la incapacidad de algunas entidades estatales.

“Desde que hubo la caída de los ingresos fiscales por la venta al exterior de materia prima, minerales e hidrocarburos, hizo consecuentemente que no se tenga una estabilidad en recursos con los cuales se puedan hacer transferencias a los gobiernos departamentales, municipales y para el gasto de inversión del gobierno central. Entonces, eso ha hecho que la ejecución y la inversión pública no hayan sido estables e inclusive haya bajado paulatinamente”, explicó el experto a la ANF.

Por ejemplo, la inversión pública durante el 2022 alcanzó los $us 2.634 millones, lo que representa el 52,5% del total destinado por el Gobierno central en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, cuando se presupuestó un gasto de $us 5.015 millones.

En ese aspecto, Romero dijo que en términos monetarios la ejecución presupuestaria del sector público se incrementó en 1%, tomando en cuenta que el 2022 la ejecución llegó a $us 2.634 millones, mientras que en 2023 fue de $us 2.658 millones.

“Si bien en esta gestión hemos llegado al 66%, en términos de inversión monetaria simplemente hemos gastado el 1% más, porque el 2022 hemos gastado un monto de 2.634 millones de dólares y la gestión pasada fue de 2.658 millones de dólares, es decir que existe una diferencia de 24 millones de dólares”, puntualizó.

En ese sentido, dijo que esos datos no son alentadores, ya que no se traduce ni se refleja en el poder de adquisición de la población, tomando en cuenta que los índices de empleo siguen siendo los mismos, no hay una dinamización en la economía.

“Eso no se traduce en términos de efectos multiplicadores de empleo, dinamización de la economía o mejoramiento de la economía, se pueden dar cifras de que la ejecución presupuestaria fue alta, pero eso no se muestra en la economía del ciudadano. Si bien hay una relativa mejora, pero no es estable”, detalló.

Desde 2014

De acuerdo a los datos oficiales, en 2014 la ejecución presupuestaria en la inversión pública fue del 100%, cuando se presupuestó $us 4.519 millones y alcanzó a $us 4.507; en 2015 fue del 79% porque alcanzó a $us 4.892 millones; el 2016 fue el 79% porque alcanzó a $us 5.062 millones.

