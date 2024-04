El caso del hotel Las Américas dejó secuelas en detenidos y 12 juicios al Estado

“Lo trataron como si estuviese sano igual como los demás, lo obligaban a ir a permanecer las ocho horas de audiencia, lo hicieron ir a Cochabamba y Tarija, ciudades de altitud donde su corazón no tenía la misma capacidad. A él (Ronald) le violentaron un derecho humano a la vida y a la integridad, que hizo agravar su situación. Si tenía una perspectiva de 30 años, con todo esto fue recudido a 15”, remarcó.

El ex integrante de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Guedes, habló con este rotativo sobre diferentes temas. Desde su pedido de resarcimiento que está en la etapa final y cómo respondió el Estado en el caso de Blas Valencia; sus años en la cárcel, quiénes lo acompañaron y quiénes lo traicionaron. Juan Carlos Guedes no descarta una candidatura.

Estando preso en diferentes cárceles, ¿pensó renunciar?

Las propuestas para ir a un proceso abreviado siempre estuvieron latentes. El tema económico para involucrar a otras personas que no conocía también. ¿Por qué hacerlo? Renunciar no estaba en mi visionario. Yo tenía que llegar al final de esta historia porque si yo me declaraba culpable no podría mirarme al espejo, ni podría responderle a mis hijos, pero aquí estoy para explicarle mi ausencia en los diez años que estuve encarcelado.