El desgarrador relato del padre de uno de los Carabineros asesinados en La Araucanía

“Pasó a la casa y se despidió de mí”, contó el padre del cabo 1º Misael Vidal Cid. El presidente Gabriel Boric se trasladó a la zona del crimen junto a una gran comitiva de autoridades.

Fidel Vidal habló con la prensa tras el asesinato de su hijo en La Araucanía

El asesinato de tres carabineros chilenos en la comuna de Cañete, región de La Araucanía, ha provocado fuertes reacciones en Chile, entre las cuales se encuentra la de Fidel Vidal, padre del cabo 1º Misael Vidal Cid, una de las víctimas.

Vidal expresó su descontento con la gestión de seguridad actual y criticó duramente al presidente Gabriel Boric y a Karol Cariola, actual líder de la Cámara de Diputados. Según declaraciones de Fidel Vidal a la prensa local, la última vez que vio a su hijo fue la noche anterior a su muerte. “Pasó a la casa y se despidió de mí (…) No conversamos, pasó a buscar una motosierra, o sea, una engrapadora, porque iba a hacer un trabajo donde el suegro. Me llamó que venía del trabajo”, recordó.

El hombre resaltó el compromiso de su hijo con su labor, aunque subrayó la falta de medidas de seguridad adecuadas, como la insuficiente protección de los vehículos policiales y la falta de munición.

En sus declaraciones, Vidal expresó su frustración con el presidente Boric, cuestionando la eficacia de su respuesta frente a las muertes de funcionarios policiales bajo su administración. Asimismo, dirigió críticas hacia Karol Cariola, cuestionando su rol y el desempeño del Congreso en la protección de los carabineros.

“Esto que ocurrió ahora no tiene nombre”, consideró Vidal, y expresó que “aunque tomaran presos a esos terroristas que mataron a los carabineros, la muerte no se recupera”.

La zona de La Araucanía se encuentra bajo resguardo militar desde mayo de 2022 debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.

Y este atentado ocurrió el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.

Captura de pantalla de un video cedido por Carabineros de Chile que muestra los peritajes a vehículo policial que resultó quemado, donde fueron emboscados y asesinados tres carabineros este sábado en Cañete (EFE/ Carabineros De Chile)

Los tres carabineros fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile, víctimas de una emboscada el día en que se conmemora el aniversario de la institución policial, en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas de orden en la zona.

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros”, informó en su cuenta de X el presidente Gabriel Boric, que se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades.

Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago. “No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar”, dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.

Las actividades conmemorativas en todo Chile se cancelaron tras los asesinatos y el presidente Boric declaró tres días de duelo oficial.

El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de “usurpación violenta de predio”, hurto y “atentado contra la autoridad” a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.

Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.

Los tres carabineros asesinados. De izquierda a derecha: cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo; cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid; y sargento primero Carlos José Cisterna Navarro Los tres carabineros asesinados. De izquierda a derecha: cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo; cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid; y sargento primero Carlos José Cisterna Navarro