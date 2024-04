El ex esposo de Amy Winehouse confesó sentirse arrepentido de acercar a la cantante a las drogas

El actor reveló que ha recibido varias amenazas de muerte por parte de los fans de Amy.

Fuente: Infobae

Blake Fielder-Civil, exesposo de la fallecida cantante Amy Winehouse, ha vuelto a ser foco de atención pública tras su representación en la nueva biopic “Back To Black”, siendo el actor Jack O’Connell el encargado de darle vida en la cinta.

Ahora que el nombre de Blake es nuevamente un tema de conversación, además de considerarlo el principal responsable del declive físico y emocional de Winehouse, el actor se presentó en el programa Good Morning Britain para brindar su versión de la historia, pero sobre todo, para expresar su arrepentimiento por haber introducido a Winehouse en el mundo de las drogas.

“No suelo hablar de ello, pero creo que durante mucho tiempo no he hecho otra cosa que intentar asumir mi responsabilidad. He recibido amenazas de muerte en Internet y en las redes sociales. Amy inspira mucha devoción y fanatismo”, declaró Blake en el programa.

«Por supuesto que me arrepiento de haberme drogado. Si hubiera sabido cómo iba a acabar, habría tenido mucho más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía», dijo Blake Fielder-Civil en entrevista

Ante esto, la presentadora Kate Garraway, decidió presionar a Blake y preguntarle directamente si se arrepentía de haber hecho adicta a Winehouse a la heroína, a lo que el actor contestó:

“Sí… Siento la idea de la heroína, obviamente, es una droga horrible, terrible . Yo también estuve en la adicción. No es tan blanco y negro como eso. Era muy, muy joven y pensaba que tenía todas las respuestas. Por supuesto que me arrepiento de haberme drogado. Si hubiera sabido cómo iba a acabar, habría tenido mucho más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía”, declaró Fielder-Civil.

Durante la conversación, Blake también habló de Mitch Winehouse, padre de Amy y a quien también se le ha responsabilizado por las conductas autodestructivas de la cantante. Blake asegura que, después de ver la cinta, Mitch desarrollará los mismos sentimientos de arrepentimiento que él, y además, confesó que le gustaría tener una conversación con él, asegurando que Amy así lo hubiera querido.

‘Puede que tenga remordimientos como yo tengo los míos, no tan profundos como los míos, no me extrañaría. Creo que una cosa que se desprende de la película es que Amy era una pacificadora y pensé, viendo la película ayer, que probablemente querría que Mitch y yo… no necesitamos ser los mejores amigos, pero no me importaría tener una conversación”, reflexionó Blake. “Mitch es un padre, yo soy un padre, entiendo su posición sobre mí, de verdad. Pero espero que pueda ver que había amor genuino ahí, y que yo quería a Amy mucho, mucho, y ella a mí también”.

La película ha generado controversia, recibiendo críticas por parte de amigos de Winehouse y fans, quienes acusan a los realizadores de suavizar algunos aspectos de la vida de la cantante. Por otro lado, Mitch Winehouse ha respaldado la producción, a pesar de desaprobar previamente su representación en el documental del 2015, “Amy”.

Back To Black. dirigida por Sam Taylor-Johnson, también ha generado polémica por una supuesta representación excesivamente simpática de Fielder-Civil. Sin embargo, Taylor-Johnson defiende la necesidad de mostrar por qué Winehouse se enamoró de él, subrayando la compleja relación amorosa entre ellos.

“Teníamos que entender por qué Amy se enamoró de él, así que no se trataba de hacer un villano unidimensional. Teníamos que enamorarnos de él para entender por qué escribió uno de los mejores álbumes sobre su amor. En cuanto a Blake, no me correspondía a mí juzgar a alguien que era obviamente un adicto, y a los dos que tenían esta intensa, aunque tóxica, relación amorosa”.

Paralelamente, Marisa Abela, quien interpreta a Amy Winehouse en el filme, ha sido elogiada por su actuación, a pesar de los comentarios iniciales sobre su poco parecido físico con la cantante. La película marca el debut de Abela en un papel protagónico en un largometraje y ha requerido una intensa preparación para encarnar a la famosa cantante de soul.