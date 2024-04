El informe de seguridad y el peligro en la Triple Frontera: Milei habló con el Gabinete y el embajador de Israel sobre las amenazas de terrorismo

El Presidente reunió a sus ministros de urgencia tras recibir informes sobre la vulnerabilidad para la seguridad en los límites con Brasil y Paraguay. Le ratificó a Eyal Sela el apoyo de Argentina al Estado de Israel tras el ataque de Irán con drones y misiles

Javier Milei y el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela





Fuente: infobae.com

Apenas aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el presidente Javier Milei se dirigió inmediatamente a la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete de urgencia, en la que analizó la seguridad nacional luego de los ataques de Irán a Israel, que generó un conflicto internacional.

Acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei, el jefe de Estado bajó del vuelo AR 1305 de Aerolíneas Argentinas pasadas las 18:30 y se subió a un vehículo oficial que lo trasladó hasta Balcarce 50, donde se realizó el primer encuentro del comité de crisis.

En el lugar ya lo estaban esperando el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el asesor político, Santiago Caputo; el vocero Manuel Adorni, y los ministros de Economía, Luis Caputo; del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Salud, Mario Russo. Más tarde arribó la vicepresidenta Victoria Villarruel. y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, entre otros.

Luego de escuchar las palabras del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, quien personalmente asistió para dar precisiones de los ataques iraníes en su país, el grupo pasó a conversar sobre las implicancias que ese conflicto podría tener en la Argentina y sobre las acciones que cada área está llevando adelante al respecto de esta situación.

El asesor político Santiago Caputo, arribando a la reunión (Nicolas Stulberg)

Los funcionarios nacionales analizaron en profundidad los informes de los enlaces de Inteligencia, Seguridad, Defensa, Cancillería, Interior y Estrategia del Gobierno, que alertaron sobre las debilidades que existen a nivel local frente a estos grupos terroristas.

Se trata de un documento elaborado por representantes de cada uno de esos sectores y por Posse, quien no solo fue el encargado de coordinar el trabajo entre todos, sino también de entregarle el texto final a los ministros y al Presidente, que al recibir esta información decidió regresar de manera anticipada a Buenos Aires.

Tal como anticipó este medio, teniendo en cuenta el contexto global y con el antecedente de los atentados perpetrados por Irán, a través de Hezbollah, contra la embajada de Israel y la AMIA, Milei creó un comité de crisis vinculado con las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El jefe de Gabinete se comprometió a ir actualizando los datos, aunque esta primera entrega ya encendió una alarma en las autoridades nacionales: se hizo foco en la vulnerabilidad existente en la denominada Triple Frontera, el límite entre Argentina, Brasil y Paraguay.

El Presidente sabe que se trata de una zona de mucho tránsito, por el que pasan miles de personas a diario y en la que los controles son insuficientes, en cualquier época del año, por lo que, luego de los bombardeos iraníes, el Gobierno considera fundamental reforzar los mecanismos de prevención.

Milei en la reunión de Gabinete del domingo

De hecho, mientras en la Casa Rosada se realizaba el encuentro, la canciller Diana Mondino estaba en la capital brasilera y este lunes conversará con su par de ese país, Mauro Vieira, y luego volará a San Pablo para hacer lo mismo con el vicepresidente local, Geraldo Alckmin.

No obstante, por cuestiones estratégicas, los funcionarios que participaron de la primera reunión del comité de crisis tenían estrictas órdenes de no filtrar información sensible, por lo que se retiraron de Balcarce 50 sin dar declaraciones y solamente Adorni publicó un mensaje grabado junto a Eyal Sela, en el que no se hizo mención a la seguridad nacional.

Tan solo unos días atrás, el Gobierno decidió reforzar la seguridad en varios puntos sensibles del país, como aeropuertos, instituciones religiosas y culturales vinculadas con la colectividad judía y las sedes de algunas embajadas.

La decisión, en esa oportunidad, se tomó luego de conocerse el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que sentenció que el ataque contra la embajada de Israel que ocurrió en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

El Presidente saliendo de la reunión en la Casa Rosada (Nicolas Stulberg)

Por su parte, el sábado, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó poner en funcionamiento un plan de contingencia de la División de Objetivos Sensibles de Terrorismo en la Ciudad de Buenos Aires, “a fin de garantizar la seguridad en dichos objetivos considerados estratégicos”.

Si bien no se habló en ningún momento de la posibilidad de un nuevo atentado en el país, el Presidente consideró que el contexto mundial y la tensión generada tras los ataques iraníes sobre Israel, demandan mayor precaución y es por ese mismo motivo que decidió adelantar su regreso a Buenos Aires y encabezar él mismo el primer encuentro del comité de crisis con el que enfrentará posibles amenazas.