El relato del policía que completamente solo, logró capturar a 3 delincuentes

Fuente: Red Uno

Se trata del Mayor de la Policía, Juan José Ugarte, quien se arriesgó y acudió a intervenir un hecho de robo que se perpetraba en la avenida 6 de Agosto de la ciudad de Oruro, este viernes habló en exclusiva con la Red Uno, y nos contó su historia.

El Mayor Ugarte se encontraba realizando su trabajo rutinario cuando recibió una denuncia sobre un grupo de personas que estaban sustrayendo la pantalla LED instalada por el municipio para la festividad del Carnaval, ubicada en una de las pasarelas. Sin dudarlo ni un segundo, convocó apoyo de unidades y se dirigió al lugar del incidente.

“A eso de la 1 una de la mañana, en la calle 6 de agosto y Montesinos, fui alertado por un hombre, no sabía que hacer porque estaba solo, llame un taxi y me constituí al lugar del hecho, llegando pude verificar la denuncia, como me encontraba solo no me quedaba otra que desenfundar el arma, porque estaban agresivos, y ya cuando me vieron con el arma pude proceder a reducirlos y arrestarlos”, nos contó el Mayor de la Policía.

Relató que inicialmente redujo a uno de los delincuentes con el apoyo del taxista que lo trasladó hasta el lugar, además de algunas personas. Luego se enfrentó al segundo hombre, quien resultó ser más agresivo, pero también logró arrestarlo. Finalmente, le informaron sobre la presencia de una tercera persona en la pasarela, a quien también logró reducir a tiempo.

Para su fortuna, los tres delincuentes no estaban armados, de lo contrario su vida habría corrido peligro.

“Gracias a Dios no estaban armados, porque mi persona si arriesgó, arriesgué mi integridad física, porque podían haber sacado un puñal o arma de fuego, y la historia podría ser diferente”, añadió.

Cuando finalmente llegó el apoyo policial, lograron realizar una revisión del lugar, y hallaron varias de las herramientas que los delincuentes utilizaban para llevarse las pantallas de la pasarela, ya habían logrado desarmar todo el sector norte del artefacto.

Por el acento de las personas arrestadas, considera que se trata de jóvenes de nacionalidad chilena, quienes ahora, están a disposición del Ministerio Público.