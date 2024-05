El discurso de Luis Arce tuvo «carácter electoral», según el analista Daniel Valverde

El analista político Daniel Valverde indicó que, en su discurso, el presidente no consideró a la gran mayoría de trabajadores informales que hay en el país.

El analista político Daniel Valverde consideró que el discurso del presidente Luis Arce durante los actos por el 1° de Mayo, Día del Trabajador, fue «de carácter político, electoral y direccionado a su rival político interno», en referencia al expresidente Evo Morales.

«Muchas arengas, pero poco análisis y reflexión sobre lo que hoy ocurre y aflige al país, que tiene que ver con desempleo, la crisis económica, ética, institucional que tiene el país, lo que estamos viendo en el órgano judicial», comentó Valverde, en entrevista con El Mañanero de Red Uno.

Comentó que se esperaba un discurso enfocado en plantear posibles soluciones a los problemas del país.

«Gran parte del discurso ha estado focalizado en temas de carácter electoral, vinculados con la división dentro del MAS, arropado el presidente por la Central Obrera Boliviana (COB), con un dirigente desgastado, refleja una gran debilidad. En el siglo XXI y en nuestro país hay muchas otras formas de empleo, trabajadores que esperan ser tomados en cuenta e incluidos en un mensaje presidencial del 1° de Mayo», agregó.

Indicó que el presidente le llama «nueva derecha» al sector de Evo Morales y los partidos de oposición.

«En democracia hay que acostumbrarse al pluralismo, no todos tienen que estar en la misma línea. El presidente anda permanentemente generando escenarios de temor, que supuestamente hay líneas oscuras contra él por el fracaso que se nota en la producción de litio. Una manera de evadir la realidad que se debería enfrentar es plantear estos escenarios de confabulaciones, que hay sectores que están intentando derrocarlo y poniendo piedras en el camino», explicó.

Observó que el principal problema del gobierno son sus diferencias internas, por lo que busca «curarse en salud» con este tipo de posiciones al tratar de endilgar la responsabilidad a la oposición, pero «no tiene mucho sentido».

Valverde resaltó que la mayoría de los trabajadores en el país son informales, el mayor porcentaje en la región. La población tiene trabajos precarios, sin estabilidad, malas condiciones laborales, principalmente en los jóvenes. No se diversificó la economía y no hay productividad.

«Hubiera sido importante que el presidente se refiera a este sector tan grande que vive en esas circunstancias, que está buscando empleo o no es estable, que no tiene seguridad social, que no hay aportes, seguro de salud o una posible jubilación. Esos temas son importantes, pero el presidente está en una posición pre electoral y tiene discursos bastante sesgados que preocupan porque debería tener la amplitud de dirigirse a todos los bolivianos por igual», comentó.

Respecto al incremento salarial, Valverde consideró que Arce priorizó a sus aliados políticos, que los empresarios y microempresarios tienen el derecho de reclamar un diálogo, ya que expresaron su malestar por la situación económica.

«Un presidente debería abrir las puertas del diálogo, concertar, convencer, plantear desafíos. Se viene un escenario complejo, la posibilidad de que se agudice el desempleo, que existan problemas en pequeñas y medianas empresas. Es casi tormenta, porque hay una crisis social y económica. Es a raíz de la falta de diálogo. El malestar es la antesala de una crisis que puede ser más aguda», complementó.