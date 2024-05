Emprendedores, técnicos y más trabajadores destacados

Fuente: lostiempos.com

En vísperas de la celebración del 1 de mayo, en la que se recuerda el Día Internacional del Trabajo por la masacre de Chicago en 1886, compartimos algunas historias de emprendedores que recurren a sus habilidades para llevar el sustento a sus hogares. Ése es el caso de Julio Poquechoque, un técnico que se dedica a la reparación de televisores y equipos de sonido en un taller, ubicado en la calle Uruguay entre Esteban Arze y 25 de Mayo.

“Son como 30 años que me dedico a esto. Empecé con la inquietud de saber cómo funcionaban las radios en un taller en Sucre, y de allí me anime a venirme a Cochabamba, donde he tenido que combinar el estudio y el trabajo”, afirmó.

El constante cambio tecnológico lo ha obligado a actualizarse. Es uno de los pocos que puede reparar los antiguos televisores en blanco y negro y también los equipos más modernos de plasma o pantalla plana.

“Uno tiene que trabajar incluso en feriados y fines de semana, porque no tiene beneficios sociales. Además, los alquileres están aumentando y hay que pagar los impuestos”, contó.

Otros, con oficios más antiguos, como el de lustrabotas, batallan con cambios, como el uso de zapatillas que ya no necesitan muchos cuidados.

Uno de los lustrabotas de la plaza principal 14 de Septiembre, Alejandro Téllez, se dedica a esto desde hace seis años. “Sufrí un accidente, por eso me animé a trabajar de esto. Nosotros no tenemos aguinaldo, sólo el sindicato que, a veces, nos da un canastón a fin de año, pero se gana por lo menos para la comida”, aseveró.

Mantener brillando los zapatos de sus clientes es el trabajo de Carlos Álvarez, otro lustrabotas de la plaza. Por su asiento, ubicado en la esquina de la calle Sucre, han pasado diferentes personalidades. “Tener impecables los zapatos te da personalidad y las personas de antes tenían en serio este detalle”, contó.

Álvarez indicó que la crisis económica y la baja de precios provocó que haya menos clientes. Hay más de 40 asociados en su federación; antes eran más, pero cambiaron de rubro.

Pero el trabajo por cuenta propia también tiene ventajas. Silvia Ávila, una florista que lleva más de 50 años dedicada al rubro, comentó que uno de los beneficios es que te permite pasar más tiempo en familia y dedicarte a más actividades.

Otro oficio que persiste es el de los sastres, como los ubicados en la calle Mayor Rocha, que a diario reciben prendas para ajustar o hacer nuevas.

Relojero

René Apaza lleva más de 30 años reparando los relojes de mano en la avenida San Martín casi Brasil, tiene un pequeño puesto de no más de un metro que es también su taller.

Conoce la mecánica de un reloj como la palma de su mano y asegura que las personas aún los usan. “A veces se hacen robar sus celulares o esos relojes modernos por sacarlos para saber la hora, por eso prefieren los relojes de mano”, explicó.

Aunque la demanda ha escaseado en los últimos años, aseguró que las personas aún se aferran a lo tradicional y cree que eso le ayudará a tener un “laburo” por algunos años más.

Mecánico

Boris Jiménez, un mecánico de la zona sur, contó que en su niñez le llamaban la atención los autos y soñaba con ser un corredor profesional. Con el pasar del tiempo y la demanda económica que exigía dedicarse a ser un piloto de carrera, desistió y se adentró en el mundo de la mecánica y la electrónica.

“Es lo más cercano que estoy de mi sueño. Alguna vez me traen autos de carrera o deportivos y es un lujo para mí, me siento como un niño con sus juguetes”, contó.

Con este trabajo pagó su carrera, sus cursos de actualización, mantiene a su familia y ahorra para una casa.

Eléctricos

