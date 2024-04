En aniversario de la COB: Arce afirma que ni calumnias ni acusaciones lo harán retroceder

En esta misma jornada, el diputado evista interpuso una denuncia formal contra su hijo.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

El presidente Luis Arce manifestó este miércoles que ni calumnias ni acusaciones lo harán retroceder y que está firme en el trabajo que hace. Las declaraciones se dieron en pleno aniversario 72 de la Central Obrera Boliviana (COB) y justo horas antes que un legislador evista interpuso una denuncia contra uno de sus hijos en la Fiscalía General del Estado.

“Nosotros firmes, trabajando, no nos amilanamos (asustar), no hay acusaciones ni calumnias que no nos hagan retroceder, aquí el presidente está firme con el pueblo boliviano, está firme con la COB”, enfatizó durante su intervención.

Agregó que como Gobierno estarán siempre pendientes de lo que se necesite para fortalecer al ente matriz. En el evento de celebración anunció que se hará un nuevo tinglado para la sede, también hizo la entrega de un vehículo.

Las declaraciones del Primer Mandatario se dan luego que el diputado evista Héctor Arce presentó este miércoles una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre, contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Arce, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias.

Según el legislador, el hijo del mandatario compró a sus 25 años de edad el predio “Adán y Eva”, de 2.187 hectáreas, que está ubicado en el departamento de Santa Cruz, cuyo valor es de más de 5 millones de dólares. Además, presuntamente se habría favorecido de la influencia de su papá, para conseguir de manera exprés una resolución de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).