En menos de 24 horas, roban tres motocicletas a plena luz del día en la zona Alto Miraflores

En el último caso, un hombre que dejó parqueada su moto en la puerta de su casa sufrió el robo de su motorizado. La víctima contó a UNITEL, que el robo sucedió en menos de 15 minutos, aproximadamente.

“A eso de las 6 de la tarde deje la moto, me tarde 15 minutos y cuando salí (de mi casa) ya no estaba. Intente buscar cámaras pero las casas de los vecinos pero no tienen. Ya hice la denuncia en Diprove, espero recuperar mi moto”, contó el hombre afectado.

Pese a que la moto estaba enganchada, el propietario presume que los delincuentes la hicieron rodar para llevársela. La calle donde pasó el robo es una pendiente y los vecinos temen por otros asaltos.

La zona Alto Miraflores se convirtió en blanco de los grupos delincuenciales. El viernes, 12 de abril, cámaras de vigilancia captaron el momento en el que delincuentes a bordo de un vehículo en movimiento robaron de un jalón la cartera de una mujer, quien esperaba su turno en una tienda de barrio.

Ante estos últimos hechos delictivos, los vecinos piden mayor control policial para evitar asaltos y robos.