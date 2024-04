La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) proyecta contratar al menos 300 trabajadores para el inicio de operaciones de seis de las siete plantas en septiembre de este año, informó el presidente de la estatal, Jorge Alvarado.

“Tenemos que empezar a contratar máximo hasta junio y julio por lo menos unos 300 trabajadores para poder empezar a operar en septiembre. Estamos ya en la recta final y pronto a iniciar operaciones”, dijo Alvarado, a los medios de comunicación.

El Complejo Siderúrgico del Mutún se erige en Puerto Suárez, en la provincia Germán Busch de Santa Cruz, y seis de sus siete plantas iniciarán operaciones este año: Concentración, Peletización, Acería, Laminación; Central Eléctrica y Auxiliares. La séptima estará concluida en febrero de 2025 y un mes después comenzará a funcionar.

“Seis plantas estarán terminadas en agosto y en septiembre ya estarán operando. El complejo está aproximadamente a cuatro kilómetros del cerro del Mutún, por eso decimos que ya está despertando el gigante del Mutún”, explicó.

Mutún

Asimismo, Alvarado reiteró que el complejo producirá aproximadamente 200.000 toneladas de acero en barras corrugada al año y alambrón de diferente diámetro; y con ello sustituirá en casi el 50% las importaciones de este material en el país.

La autoridad dijo que proyectan que toda la provincia Germán Busch se convierta en un polo industrial por lo que invitó a los empresarios privados de todo el país a instalar pequeñas fábricas y negocios alrededor del complejo.

“Vamos a producir barras corrugadas y alambrón, que será materia prima para otros subproductos como tuercas, tornillos y clavos. Llamamos a los empresarios para que vean en qué actividad pueden instalar en la región para producir los subproductos”.

La construcción total de la Planta Siderúrgica Integrada del Mutún demanda 20.000 toneladas de equipos, 17.000 toneladas de estructuras de acero y más de 80.000 metros cúbicos de hormigón.

El proyecto representa una inversión de $us 546 millones. Alvarado dijo que se prevé anualmente una producción de acero de 200.000 toneladas, aproximadamente, $us 175 millones de ingresos y al menos $us 60 millones de utilidades.