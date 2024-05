TSE observa nuevamente el congreso ‘arcista’ y ‘evistas’ rechazan conminatoria a consensuar

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Dirigentes del Pacto de Unidad afines a Luis Arce. Foto: APG

TSE da un plazo de 48 horas a arcistas para enmendar cuatro observaciones a su Congreso, 'evistas' al TSE: no tienen por qué decirnos con quién consensuar; y Montenegro: Moody's no asistió a una reunión para recabar información económica de Bolivia.

– TSE da un plazo de 48 horas a arcistas para enmendar cuatro observaciones a su Congreso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó al Pacto de Unidad, afín al presidente Luis Arce, que tiene dos días para enmendar cuatro observaciones a la convocatoria para el Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), del 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto y en el cual se elegirá a la nueva directiva nacional. En ese sentido, rechazó la solicitud de acompañar el encuentro. El TSE envió una carta al ejecutivo de la Csutcb, Lucio Quispe; al secretario de la Confederación de interculturales de Bolivia, Esteban Alavi; y a la secretaria de las Mujeres Campesinas Indígenas Originario de Bolivia Bartolina Sisa, Guillermina Kuno, con cuatro observaciones.

– «Evistas” al TSE: no tienen por qué decirnos con quién consensuar

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene por qué decir con quien hay que consensuar para convocar al congreso, aseguró este lunes Wilfredo Chávez, exprocurador del Estado y asesor jurídico del instrumento político. “Nosotros mantenemos el estado de emergencia, así lo ha determinado la Dirección Nacional y nos ratificamos. Vamos a consensuar con las organizaciones sociales, que son las legítimas, las matrices que se conoce”, expresó Chávez. El TSE rechazó acompañar el congreso del ala “evista” porque observó que no fue convocado en consenso con las organizaciones sociales que forman parte del instrumento, por lo que pidió que rectifique esta situación.

– Opositores culpan al MAS de “destruir” la economía y la justicia en casi 20 años de gobierno

Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga y Alejandro Reyes responsabilizaron al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de “farrearse” y “destruir” la economía y la justicia en casi 20 años de estar en el poder. “Los dos gobiernos (del MAS) son lo mismo, hay que recordar que Luis Arce fue ministro de Economía de Evo Morales y han despilfarrado el dinero de todos los bolivianos y, prácticamente, han cooptado la justicia para que exista una manipulación (a favor) del gobierno de turno. Casi en 20 años han demostrado que no respetan el estado de Derecho y han destruido la economía del país”, declaró Astorga.

– Piso Firme: concluye segunda reunión y sugieren nuevo encuentro entre los gobernadores de Beni y Santa Cruz

Concluyó la segunda fase del diálogo por el caso Piso Firme, comunidad que es el centro del conflicto limítrofe entre Beni y Santa Cruz, siendo el punto único del acta firmada por los participantes sugerir a los gobernadores de ambos departamentos, Alejandro Unzueta y Mario Aguilera, respectivamente, reunirse para planificar las acciones a seguir. La reunión se llevó adelante entre dos comisiones -una de Beni y otra de Santa Cruz- y de autoridades y representantes de ambos departamentos. Los participantes firmaron un acta en la que sugieren que ambos gobernadores se reúnan a efectos de planificar las acciones a seguir en el marco técnico y legal vigente.

– Montenegro: Moody’s no asistió a una reunión para recabar información económica de Bolivia

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que no ameritaba una rebaja de la “magnitud” que le otorgó la calificadora Moody’s a Bolivia y aseguró que desconoce en base a qué fuentes hicieron esa evaluación pues no asistieron a una reunión que tenían con esa cartera justamente para conocer las cifras económicas del país. El viernes, la agencia de calificación global Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

– YPFB habla de un ‘decrecimiento’ en la producción de gas y anuncia exploración en nuevas áreas

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, ratificó las declaraciones del mandatario Luis Arce sobre el “decrecimiento” en la producción de gas natural, sin embargo, anunció que se explorarán nuevas áreas. El titular de la estatal petrolera aseguró que las declaraciones de Arce se dieron en el contexto de mostrar transparencia del Gobierno y la actual administración de YPFB con la población. “Hay un decrecimiento en la producción de gas natural, en algún pico se llegó a producir en algún pico de 60 millones de metros cúbicos, hoy estamos con 40 millones de metros cúbicos”, afirmó.

– En reunión con el presidente, Anapo pidió reactivar la mesa de biotecnología

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, exteriorizó que, en la mesa de diálogo que el empresariado cruceño sostuvo con el mandatario Luis Arce Catacora, una de las principales demandas del sector productivo fue reactivar la mesa de biotecnología. Romero manifestó que el pedido se dio al exponer al jefe de Estado la situación del agro, que se ha visto golpeado por factores climáticos adversos en la campaña de invierno, donde se advierte que habrá una caída cercana a las 900.000 toneladas en lo que respecta a la producción de soya y que significa un freno a las exportaciones.

– Trasladan a Chonchocoro al presunto involucrado en la desaparición de Odalys

Joel Sebastián P. G. fue trasladado del centro de rehabilitación Qalauma, en La Paz, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en la población de Viacha, quien presuntamente está involucrado en la desaparición de Odalys Vaquiata, informó este lunes el Ministerio de Gobierno. “Se informa a la población que se trasladó al privado de libertad, Joel Sebastián Pérez Gonzales del centro de rehabilitación Qalauma a Chonchocoro. Este sujeto se encuentra involucrado en la desaparición de Odalys”, publicó la cartera de Estado en su cuenta de Facebook. Odalys Vaquiata de 28 años de edad desapareció el pasado 30 de marzo.

– Logran controlar incendio en una casa, ubicada en plena zona comercial de La Paz; se descartan heridos

Un incendio en la parte superior de una vivienda, ubicada entre las avenidas Max Paredes y Buenos Aires, de La Paz, causó susto en los vecinos, sin embargo, no hubo personas heridas solamente daños materiales. El director departamental de Bomberos de La Paz, coronel Pavel Tovar, informó que el trabajo para controlar el fuego en la casa de cinco pisos demandó cerca de media hora. Los accesos en ese sector fueron cerrados por precaución. “No tenemos mayor afectación, no tenemos tampoco personas afectadas, si algunos bienes que tenía esta señora de comercio que se han afectado”, explicó el jefe policial.

– Confirman dos muertes más por influenza y ya suman ocho en Santa Cruz

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jaime Bilbao, informó que si bien se ha observado una tendencia descendente en los casos de influenza durante la semana epidemiológica 17, con un total de 900 casos registrados, la enfermedad ya ha cobrado la vida de 8 personas en Santa Cruz. “La última semana antes de esta, habíamos pasado los mil casos. Hoy estamos en menos de mil casos y tenemos 900 casos positivos”, señaló Bilbao, quien destacó que los grupos más afectados son los menores de 15 años (55%) y la población económicamente activa (30%).