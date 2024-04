Hay “probabilidad de autoría” de Evo en el caso del Hotel Las Américas, dice Gary Prado

Fuente: Unitel

En octubre del 2022 se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció graves violaciones a los derechos humanos en el caso del Hotel Las Américas durante el gobierno de Evo Morales. Una de las recomendaciones para Bolivia fue abrir un proceso por ejecuciones y torturas.

Ahora, a 15 años del asalto al Hotel Las Américas -ocurrido en abril de 2009– está en marcha un proceso en Bolivia para investigar ejecuciones extrajudiciales y violaciones a DDHH.

Ante ello, Gary Prado, que pasó de ser abogado defensor de los acusados a ser abogado de los acusadores, dijo que si la Fiscalía quiere obrar bien, tiene un curso de acción para realizar sus investigaciones y en su momento citar a declarar a Evo Morales, a Álvaro García Linera, expresidente y exvicepresidente del Estado boliviano que, de acuerdo a registros videográficos, tuvieron pleno conocimiento previo del operativo que se iba a dar en el Hotel Las Américas.

“No hay en ninguna parte de la Constitución el derecho de un Presidente a ordenar que se mate gente. Eso no existe. Tampoco el Presidente puede ordenar allanamientos ilegales. Los únicos que pueden ordenar allanamientos en Bolivia son los jueces. No existía flagrancia para que la Policía hubiera actuado sin la presencia de un fiscal”, dijo Prado en entrevista con La Revista de UNITEL.

Para Evo Morales, este proceso es parte de un plan del actual Gobierno en su contra, incluso ha desafiado a que lo metan preso.

Al respecto, Prado considera que el líder del MAS está utilizando políticamente el inicio de una investigación, porque él tiene una disputa con el presidente Luis Arce.

En su criterio, hay que separar esta disputa de los hechos concretos porque “aquí no se está juzgando si él defendió o no la integridad de la patria, que es su discurso. Aquí se está juzgando o investigando, y se juzgará luego, las violaciones a derechos humanos”.