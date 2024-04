Horóscopo del martes 16 de abril: lee las predicciones de Josie Diez Canseco

20 MAR- 19 ABR.: Estás llevando tu vida sentimental de manera muy superficial, esa persona anhela más unión y confianza y no sólo diversión, acércate más, esa relación pude darte mucho más de lo que imaginas. Día de resultados favorables en gestiones económicas y profesionales, que compensarán días de mucho esfuerzo. Número de suerte, 20.

20 ABR- 20 MAY.: Una llamada de la persona que te interesa pidiéndote una cita para algo importante te llenará de ansiedad, prepárate porque será el inicio de una relación que te dará mucho bienestar emocional. No arriesgues todo lo que has logrado profesionalmente, aceptar una nueva propuesta en este momento sería volver a empezar de cero. Número de suerte, 5.