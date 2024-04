Quién era Landy Párraga, la excandidata a Miss Ecuador asesinada en Quevedo

Fuente: rt.com

El asesinato de Landy Milena Párraga Goyburo ha conmocionado a Ecuador. La modelo fue acribillada en un local comercial en la ciudad de Quevedo, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos.

El asesinato ocurrió cuando Párraga se encontraba en una cevichería dentro del centro comercial La Quadra, ubicado en la parroquia El Guayacán, de Quevedo, refiere El Universo. Una hora antes, ella había publicado su ubicación en su cuenta de la red social Instagram*.

La víctima estaba acompañada por un hombre, cuando dos sicarios ingresaron al restaurante y le dispararon varias veces. Su cuerpo quedó tendido en el suelo.

Modelaje

Párraga tenía 23 años. Era una reconocida modelo que inició su carrera como reina de belleza en la parroquia Venus del Río Quevedo.

En 2019 fue Señorita Turismo de Quevedo y tres años más tarde llegó a ser candidata al Miss Ecuador, certamen en el quedó de quinta finalista. Además, representó a su país en el concurso Miss Mesoamérica Internacional en 2022.

Aparte del modelaje, Párraga era comunicadora social e ‘influencer’. En su cuenta en Instagram* contaba con más de 145.000 seguidores, red social en la que compartía sobre viajes, rutinas de ejercicio y hasta recetas de cocina.

Vinculación con Norero

El nombre de la exreina de belleza fue mencionado en enero pasado en el ‘Caso Metástasis‘, en el que se investiga una presunta estructura criminal que operaba a favor de los intereses del narcotraficante Leandro Norero, alias ‘El Patrón’, quien fue asesinado en octubre de 2022 en la Cárcel de Cotopaxi; aunque ella no había sido procesada ni había sido llamada a declarar en la causa.

Según la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, el caso ‘Metástasis’ es «el más grande en la historia» del país andino que se ha realizado contra las redes de corrupción y narcotráfico.

Su nombre apareció en una serie de chats entre Norero y su abogado Helive Angulo, alias ‘Estimado’. A ‘El Patrón’ le preocupaba que lo relacionaran con Párraga y que su nombre llegara a oídos de su esposa.

«Donde mi mujer sale con algo de ella. Me jodo. Por favor. Cómo llegan a ella. Mi estimado el nombre de ella no puede salir por ningún lado. Sino se me viene el mundo abajo», dice uno de los mensajes del fallecido narcotraficante, citado por Primicias.

Además, según ‘El Patrón’, Párraga fue quien le presentó a César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional y a varios generales.