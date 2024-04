Intentaron apuñalar a joven que los delató: Chofer y pasajeros reducen a un delincuente

El incidente ocurrió cuando grupo de individuos intentaron asaltar a los pasajeros, el conductor y los usuarios permitió reducir a uno de los delincuentes y luego de un rastrillaje se aprehendió a dos más.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Un chofer de micro y sus pasajeros lograron frustrar un intento de robo a bordo de un transporte público en la avenida Cristo Redentor, a la altura del séptimo anillo. El incidente ocurrió cuando cuatro individuos intentaron asaltar a los pasajeros, pero la rápida reacción del conductor y la colaboración de los usuarios permitió reducir a uno de los delincuentes, que luego fue entregado a la Policía y posteriormente dos más fueron aprehendidos tras un rastrillaje por la zona.

Ramiro Vidaurre, conductor de la línea 71 – 113, relató que los malhechores se subieron al micro con la intención de robar celulares. Uno de los pasajeros alertó a los demás sobre el peligro, lo que llevó a que el chofer solicitara identificar a los sospechosos. Ante el riesgo de ser descubiertos, los delincuentes intentaron bajar del micro, pero al ser denunciados, reaccionaron violentamente.

“Desde afuera empezaron a golpear el micro, destrozarme la puerta y el parabrisas, querían que baje al joven que los delató, no quise exponerlo por eso no abrí la puerta por eso me la destrozaron”, dijo Vidaurre, quien agregó que no sabe quién se hará cargo de los daños causados al vehículo.

La situación escaló cuando los agresores sacaron cuchillos y con vidrios rotos intentaron apuñalar al pasajero que los denunció. En un acto valiente, el conductor cerró la puerta y se dirigió rápidamente a la Policía Caminera cercana. Con la ayuda de un oficial de policía y el joven denunciante, dieron una vuelta para localizar a los agresores y lograron capturar a uno de ellos.

“La Policía me dijo que este grupo de delincuentes está compuesto por varios individuos que suelen subir uno a uno a los micros para asaltar a los pasajeros”, explicó Vidaurre. Las autoridades están buscando a otras personas involucradas en el hecho, y el detenido será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas.