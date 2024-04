Juan Bascopé: “Siento mucha impotencia, pienso en cómo puedo hallar justicia”

“Por eso digo que la justicia me da asco y el Ministerio de Gobierno que me acusó aquella vez sin tener ningún indicio, y como gobierno debería haber pedido una investigación minuciosa cualitativa, pero no lo ha hecho”, lamenta.

El apicultor Juan Bascopé Cari lleva casi 10 años preso en el penal de San Pedro de La Paz, con una sentencia de 30 años de cárcel. Según la justicia, es el único responsable de la muerte de cuatro personas en Apolo, ocurridas en medio de un enfrentamiento, entre efectivos de erradicación de coca y comunarios, del que él no participó.

“Siento una impotencia, una rabia, no confío en la justicia boliviana, en las autoridades bolivianas, en muchas cosas pienso, cómo puedo hallar la justicia”, se pregunta Bascopé consultado hoy seriamente afectado en su salud por las torturas sufridas a manos de los policías cuando fue detenido a mediados de julio de 2014.

Lamenta que ningún investigador haya aplicado un método de investigación cualitativa en su caso, y, por el contrario, solo buscaron incriminarlo al hacerlo “confesar” torturándolo, suplicio del que participaron los fiscales Luis Fernando Ferrufino Castellón y Gregorio Blanco Torrez, como cita la denuncia en el Ministerio Público.

“Por eso digo que la justicia me da asco y el Ministerio de Gobierno que me acusó aquella vez sin tener ningún indicio, y como gobierno debería haber pedido una investigación minuciosa cualitativa, pero no lo ha hecho”, lamenta.

Bascopé denunció que los verdaderos asesinos de los dos militares, un policía y un médico, además de 14 heridos de bala, aquella madrugada del 13 de julio de 2013, en la comunidad de Miraflores en Apolo, cuando más de un millar de comunarios y un centenar de efectivos de la fuerza de erradicación de coca se enfrentaron, él se encontraba a cientos de metros del lugar, incluso presentó testigos de descargo, pero no fueron tomados en cuenta.

foto ilustrativa: freepik

Sabe que quienes cometieron los delitos están libres y siguen haciendo daño, metiéndose con su familia y despojándola de su tierra y de lo poco que le queda a él en 10 años de cárcel.

“Al acusarme, al calumniarme se han beneficiado mucho, a eso se ha prestado la justicia, el Gobierno, a falsos testimonios, a falsos testigos, a falsas declaraciones, a falsas acusaciones, se ha prestado el Gobierno”, manifiesta.

Incluso la corrupción estuvo de por medio en este caso que se politizó con la participación del Ministerio de Gobierno, dirigida por el entonces ministro Carlos Romero, con una acusación particular. Al no tener dinero, según denuncia, lo sentenciaron a 30 años.

“Nunca han tomado en cuenta lo que yo he dicho, la verdad que he declarado en el juicio, no la han tomado en cuenta, y si yo hubiera tenido plata no me hubieran sentenciado, bien claro me dijo el secretario del Tribunal de Achacachi: ‘si no tienes plata, entonces te van a sentenciar nomás’”, recuerda.

Sede de la justicia en Achacachi. Foto archivo

El proceso en su contra presentó muchas inconsistencias, contradicciones y ausencia de pericias científicas, por lo que los elementos de prueba presentados contra Bascopé no son suficientes para sostener una acusación tan seria que termina en condena, señaló a ANF en el abogado penalista Eusebio Vera, quien evidenció, luego de un análisis de la sentencia, que el proceso penal solo tuvo el propósito de “buscar un culpable” ante la ausencia de los demás acusados.

Bascopé es el único sentenciado por la muerte de tres efectivos y un médico de la fuerza erradicación de coca, en medio de la resistencia de los comunarios que protegían sus plantaciones.

El apicultor cuestiona que los fiscales hayan hecho la investigación desde el escritorio, sin ninguna prueba científica en el lugar de los hechos, sin inspección técnica ocular, sin pruebas materiales ni pruebas de balística ni planimetría y considerando solo los “testimonios calumniosos” no corroborados ni ratificados ni confirmados de algunos militares, según lo que también aseveró el abogado Vera. Lo que terminó en una sentencia insustancial emitida por los jueces Oscar Pablo Pérez Coarite y Mariela Pérez Sejas del Tribunal 1° de Sentencia Penal de Achacachi que le otorgó a Bascopé, el único sentenciado, 30 años de cárcel sin derecho a indulto por los delitos de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación delictuosa, instigación, porte o portación ilícita y encubrimiento.

De acuerdo a los “testigos”, Juan Bascopé estuvo casi al mismo tiempo en cuatro lugares diferentes y fusil en mano iba abriéndose paso en medio de efectivos, disparando y amedrentando. “Ni que fuera Rambo para hacer eso”, dice Bascopé.

Efectivos policiales en Apolo en 2013. Foto archivo

Pero se da cuenta de que el sistema de justicia solo quería detenerlo y acusarlo y tenerlo 30 años en la cárcel, haciéndole pagar un delito ajeno, mientras que los autores materiales e intelectuales, los asesinos, están libres.

“Por eso digo que el Ministerio Público y el juez se han prestado a una falacia, y digo que estos no han entrado (a la institución) con ética, simplemente han entrado a dedo, porque ninguna autoridad me ha escuchado”, remarca.

En los años que lleva revisando e investigando su caso, se enteró de quiénes estuvieron detrás de los hechos, también comunarios de Apolo interesados en sus chacras, puso la denuncia contra ellos, pero el Ministerio Público no hace nada.

“Quiero que se investigue a ese Germán C. C., quiero que se investiga a Wilder C. P., quiero que se investigue a Freddy E. M., a muchos más, ellos se han beneficiado mucho con este caso”, enfatiza.

En marzo de este año, el Tribunal Supremo resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por Bascopé Cari, por lo que la sentencia de 30 años sin derecho a indulto queda vigente, pese a que el Ministerio Público no logró demostrar su responsabilidad de manera científica y fehaciente, y tampoco tomó en cuenta las torturas sufridas por el apicultor.

Francisco Pacheco, abogado de Bascopé Cari, lamentó que la sentencia haya sido ratificada con la acusación de una fiscalía “incapaz de generar pruebas plenas ni elementos de convicción”.

