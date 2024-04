Judiciales: Andrónico advierte una factura muy alta para el Gobierno si no hay elecciones

La preselección de las elecciones judiciales se encuentra paralizada momentáneamente producto de un amparo constitucional presentado por una candidata inhabilitada.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, advirtió que la población le pasará al Órgano Ejecutivo una factura muy alta si no hay elecciones judiciales este 2024, debido a que el ministro de Justicia, Iván Lima, actúa como miembro de las comisiones mixtas de preselección de candidatos.

“Lamentamos este hecho, definidamente va profundizar la crisis institucional y política y con seguridad, si no se llevan las elecciones (judiciales este 2024), va generar una especie de reproche contra el Ejecutivo, contra el Legislativo. Considero que (la población) le va cobrar una factura muy alta al Órgano Ejecutivo porque el ministro (Lima) sale con algunos datos anticipados, dice una cosa y otra como si estaría trabajando en las Comisiones Mixtas”, cuestionó Rodríguez.

Lamentó que el proceso de las elecciones judiciales se judicialice al extremo a la conveniencia del poder gubernamental, ya que todo se va resolviendo en base a recursos de inconstitucionalidad o amparos.

“Advertí a inicios del año, con la prórroga y autoprórroga de los magistrados, (que) estamos permitiendo la construcción de un supra poder y es muy peligroso”, complementó.

El proceso de preselección para las elecciones judiciales, que se postergó el 2023, nuevamente se encuentra paralizado, debido a que inicialmente la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó la paralización, tras el recurso presentado por la postulante inhabilitada Margarita Medrano.

Sin embargo, se conoce que hasta la fecha existe al menos 15 amparos constitucionales confirmados que ponen en suspenso la continuidad del proceso de preselección; empero, en camino estaría, por lo menos, otros 10 recursos. Las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural decidieron frenar el proceso de evaluación de méritos hasta resolver, por lo menos, el primero.

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi recordó que hace un año y medio advirtió que el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, anunciaron que no se realizarían las elecciones judiciales.

“Estamos en una situación muy lamentable. (…) A mí no me hagan decir lo que ustedes tienen que decir cómo prensa, no solo ataquen a un lado. Ustedes como prensa saben correctamente quiénes son los responsables (de frenar las judiciales): Lima y el señor Jáuregui”, puntualizó Ajpi.

El proceso de preselección de postulantes de las elecciones judiciales se e cuenta en la etapa de evaluación de méritos, fase de entrevistas orales, y está a tres pasos para su conclusión, pero se presentaron nuevos obstáculos.

