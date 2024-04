La NASA necesita un nuevo plan para recuperar muestras marcianas

La NASA ha instruido a sus departamentos para desarrollar un plan revisado que simplifique y abarate la misión Mars Sample Return (MSR), destinada a traer muestras de suelo marciano recogidas por el Perseverance.

Fuente: DW

El plan de la NASA para traer muestras de Marte a la Tierra queda en suspenso hasta que se encuentre una forma más rápida y barata, según informaron este lunes (15.04.2024) responsables de la agencia espacial.

La recuperación de suelo y rocas de Marte ha estado en la lista de tareas pendientes de la NASA durante décadas, pero la fecha se ha ido adelantando a medida que se disparaban los costes. Un reciente informe independiente cifraba el coste total entre 8.000 y 11.000 millones de dólares, con una fecha de llegada para 2040, aproximadamente una década más tarde de lo anunciado.

Ha pedido a la industria privada y a los centros de la agencia espacial que presenten otras opciones para renovar el proyecto. En un momento en que la NASA se enfrenta a recortes presupuestarios generalizados, Nelson quiere evitar el recorte de otros proyectos científicos para financiar el proyecto de muestras de Marte.

«Queremos tener todas las ideas nuevas que podamos», dijo en una conferencia de prensa.

As Sagan said, «Extraordinary claims require extraordinary evidence.» In turn, Mars Sample Return requires innovation.

In response to September’s independent review board, we’re rising to the challenge of an updated mission design to attempt to get samples back sooner, cheaper,… pic.twitter.com/6tkVhOmnvr

— NASA (@NASA) April 15, 2024