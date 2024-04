Leitao le ‘pega’ a Claure y Bolívar: ‘Si me gana un recién ascendido, también buscaría excusas’

Después del partido de ida jugado en Entre Ríos, en el que San Antonio de Bulo Bulo vencio 1-0 a Bolívar, saltó la controversia sobre la actuación del arbitro Dilio Rodríguez, quien ya fue supendido por su actuación en dicho encuentro.

El DT Thiago Leitao y el presidente de Bolivar, Marcelo Claure, los siguientes días tuvieron un cruce de palabras por redes.

El estratega del equipo del Trópico arremetió contra Claure: “Tanto su dueño (Claure) pide mejorar el fútbol y cuando se le juega igual a igual salen llorando”, expresó Leitao.

“Si yo tuviera ese equipo y me gana un equipo recién ascendido, también buscaría muchas excusas. Es una excusa que está haciendo Bolívar, para que el árbitro del partido de vuelta sea más condescendiente y más flexible con el equipo local. Es un juego sucio tratando de disimular su mal rendimiento”, agregó, fuerte, el brasileño.

El entrenador también espera que el árbitro sea imparcial en este encuentro, recordando el gol anulado en el primer partido en el que su equipo fue perjudicado.

“Esperemos que el árbitro de hoy no sea parcializado solo porque recusan a los árbitros, queremos un arbitraje imparcial y que estos sucesos que pasaron no influyan en el resultado, nosotros fuimos perjudicados en nuestro primer partido de local anulando un gol claro y no recusamos porque creemos que son seres humanos que se equivocan al igual que nosotros”.

Bolívar y San Antonio de Bulo Bulo se enfrentarán desde las 19:00 en el estadio Hernando Siles, por el partido de vuelta de cuartos de final del Apertura. El “Santo” lleva la ventaja por 1-0 en el marcador global y un empate le bastaría para clasificar a semifinales.