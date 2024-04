“¿Lo mataste?”, dijo riéndose un ladrón a su cómplice, luego de robar a un joven

La víctima fue golpeado y lo amenazaron con un estilete.

Fuente: Red Uno

Cochabamba, Bolivia.-

Dos delincuentes atracaron a un joven de 22 años, en la OTB “José Marti”, en Cochabamba para robarle todas sus pertenencias, ocurrió cuando la víctima estaba retornando a su casa el domingo en la madrugada.

El hombre fue atracado con violencia cuando circulaba por la calle Lucas Mendoza y avenida Melchor Pérez, los ladrones amenazaron con un estilete al joven, incluso llegaron a mofarse de la situación y escaparon en un taxi blanco.

“Sentí correr a otra persona por detrás, intenté moverme, pero el otro ya estaba por delante, me amenazó con su estilete, después de eso me golpeó en la boca, me atacaron entre los dos (…) Casi perdí la conciencia porque me asfixiaba”, contó el joven que fue atracado.

En medio del terrible episodio de violencia los delincuentes se mofaron de la situación que pasaba su víctima. “Se estaban riendo de la situación en que me dejaron. En un momento se preguntan: ¿Lo mataste? Y el otro se burla diciendo ‘Sí, si lo mate’ (…)”, añadió.

Al momento este hecho delincuencial no cuenta con una denuncia formal, porque el hombre que fue violentamente robado aseguró que no confía en la policía. “Ahora camino con miedo por las calles”, expresó.

Vecinos piden seguridad en la zona, señalan que por el lugar circula un taxi blanco, donde escaparon los delincuentes que protagonizaron el asalto.