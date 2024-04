Matkovic: «Arce no puede alegar desconocimiento del descalabro económico»

En respuesta a las afirmaciones del presidente Luis Arce Catacora sobre la escasez de gas y recursos financieros para atender las demandas del país, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, expresó su preocupación.

Fuente: Prensa Asamblea Legislativa de Santa Cruz

Matkovic señaló que estas declaraciones representan un duro golpe para los bolivianos, ya que el máximo líder del gobierno reconoce la falta de soluciones para los problemas del país. Además, resaltó que la responsabilidad recae en la gestión gubernamental de los últimos 18 años, especialmente en la figura del ministro de economía durante 16 años y el presidente en los últimos tres.

“Podemos ver que 18 años de este gobierno nos ha llevado a este punto y no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el ministro de economía durante esos 16 primeros años y presidente de los últimos tres, circunscrito a la misma persona, no puede alegar que este descalabro económico era de su desconocimiento o que él no ha sido parte integral de este problema”.

El presidente de la Asamblea hizo hincapié en que el gobierno tenía pleno conocimiento de la situación económica del país, incluyendo el manejo de reservas, fondos de pensiones, y la creación de empresas estatales.

También cuestionó la lógica detrás del aumento del empleo público a 600 mil puestos durante esta gestión. “Estas son decisiones que han pasado por su escritorio en los últimos 18 años de gestiones del MAS”.